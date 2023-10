Torneo Federal A: Ferro de General Pico ganó y logró la permanencia

Ferro Carril Oeste de General Pico ayer le ganó 2 a 0 a Estudiantes de San Luis por la fecha 34 de la Zona 2 del Torneo Federal A, y logró la permanencia en la tercera categoría del fútbol argentino para la próxima temporada.

Con goles de Enzo Ybáñez, en contra, y Emanuel Yori, el Verde piquense marcó una clara diferencia como local ante su par de San Luis y a falta de dos jornadas logró el primer objetivo de mantener la categoría. Con este resultado se decretó el descenso de Sportivo Peñarol de San Juan, que jugará la próxima temporada en el Torneo Regional Amateur.

A falta de dos fechas para el cierre de la primera parte del torneo, el Verde suma 36 unidades y está a tres de la zona de clasificación a los playoffs. El último puesto clasificatorio le pertenece hoy a Huracán Las Heras.

La fecha se completará hoy con la siguiente programación: Huracán Las Heras vs. Ciudad Bolívar (16.30); San Martín vs. Sportivo Peñarol (17) y Atenas de Río Cuarto vs. Argentino de Monte Maíz (19.30).

