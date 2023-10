Radio DON en el Debate Presidencial 2023: El segundo «cara a cara» tuvo cruces, acusaciones y propuestas

En el segundo debate presidencial se destacaron las propuestas del actual ministro de Economía, Sergio Massa, con un plan de viviendas “con cuotas que aumenten cuando aumenta el salario” y 2 millones de lotes “con servicios” de bienes ociosos del Estado para la construcción de casas sociales, y en seguridad impulsa un “FBI argentino” con sede en Rosario. Anoche el “cara a cara” de los presidenciables fue más “picante”. Milei la acuso de “montonera tira bombas” a Bullrich y Massa le pidió al Libertario que no “maltrate a las mujeres”.

El segundo debate presidencial fue “más picante” y permitió que Sergio Massa (Unión por la Patria – UxP) tomara la centralidad con la presentación de propuestas, mientras que Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio – JxC) no terminó de aprovechar la última gran chance ante el electorado porque la vehemencia de sus palabras no estuvo acompañada de proyectos novedosos, y Javier Milei (La Libertad Avanza – LLA) apeló a la especulación, leyó prolongadas argumentaciones y no presentó propuestas. Después, el gobernador cordobés Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País – HNP) no alcanzó a repetir la repercusión de la semana anterior, y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad – FIT-U) nuevamente dejó una sólida imagen discursiva y transmitió inteligencia no solamente para preguntar sino también para responder.

El debate en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) tuvo más asistentes que la primera cita en Santiago del Estero, y el primer capítulo fue más atractivo y se consumió las chances de pedido de réplica de Massa, Schiaretti y Milei. La segunda parte demostró que para los próximos debates se tendrá que analizar una ampliación de las repreguntas, porque si no se pierde el intercambio de opiniones, que permite romper con el “couching” establecido por los equipos de campaña, y los discursos leídos que sellan los asesores.

Ante la falta de proyectos atractivos, algunos candidatos intentaron “bregmizarse” con frases y adagios populares para captar el interés de los televidentes y oyentes, después del éxito que tuvo la candidata socialista con la frase del “gatito mimoso” que utilizó para atacar a Milei. Bullrich habló de “tongolinis” en clara alusión al secretario de Comercio, Matías Tombolini o cuando expresó al ministro de Economía “viniste a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré”; Bregman está vez le espetó a Milei que representa a la “misma derecha de siempre pero más despeinada”; y hasta Schiaretti dejó de lado su habitual formalismo para comparar las reservas del BCRA con el chinchón porque supuestamente “están menos 10”.

PRIMERA PARTE

Los candidatos se presentaron con discursos potentes, fundamentalmente de quienes pretenden tratar de mejorar sus chances electorales en los últimos días previos a las elecciones del domingo 22.

Con críticas “a diestra y siniestra” pasaron Milei, Bullrich, Schiaretti y Bregman, y solamente Massa planteó sus intenciones de “presentar propuestas” para “mejorar la calidad de vida de los argentinos”.

UN “FBI ARGENTINO”

El eje temático Seguridad supuestamente era el “más fuerte” para la exministra macrista y candidata de JxC, Patricia Bullrich, pero sufrió un duro cruce del actual ministro Sergio Massa cuando le dijo que no le pidió la renuncia al diputado nacional Gerardo Milman, quien se negó a entregar sus celulares a la Justicia e investigan por vínculos con los acusados del intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. También –en la ronda de consultas cruzadas- Bregman le cuestionó que pretende “espiar los teléfonos de los detenidos”, pero “proteges el teléfono de Milman”.

Massa se fortaleció proponiendo un “FBI argentino” compuesto “por los mejores de cada una de las cuatro fuerzas nacionales”, que tenga sede en Rosario y luche contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. Y consideró que también la Justicia “debe rendir cuentas” porque “no puede ser que una adopción tarde 7 años y una orden de allanamiento tarde siete días”.

Bullrich criticó la propuesta libertaria de liberar la venta de armas, porque sostuvo que quedarán “en manos de los delincuentes”. Y alertó que la venta de órganos “acrecentó la trata de armas”, y es “uno de los delitos más codiciados del mundo criminal”.

Milei responsabilizó de la inseguridad al ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, porque “sus leyes causaron un desastre en el país”. Y dijo, sin brindar precisiones, que pretende “una reforma de la Ley de Inteligencia Nacional, modificar el Código Penal y Penal Procesal, y una reforma del Poder Judicial”.

DISCAPACIDAD Y BENEFICIOS «PARA MILLONES»

Cuando se debatieron los ejes Trabajo y Producción, Massa destacó que las últimas medidas económicas “beneficiarios a millones de argentinos”, e indicó que en su gobierno habrá “paritarias libres” y anunció que impulsará proyectos para que los pensionados por discapacidad puedan incorporarse al trabajo formal y la igualdad salarial entre hombres y mujeres que cumplen una misma función.

Massa respondió los cuestionamientos a su gestión económica, expresando que algunos “parecen paracaidistas suecos” porque se olvidan de la deuda tomada por el macrismo y las consecuencias de la sequía que azotó al país. “Me hice cargo cuando algunos agitaban el helicóptero y la asamblea legislativa y a las economías regionales el único que baje las retenciones fui yo”, resaltó.

Bregman propuso reducir la jornada laboral a 6 horas durante 5 días, y estimó que esto permitiría incorporar 1,2 millones al trabajo registrado. Y Milei le espetó que “si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas”, y risueñamente expresó: “si eso fuera así pongamos una jornada laboral de una hora un solo día y le damos trabajos a todos”.

Ahí reaccionó Massa: “Hasta acá llegastes Javier”, le expresó, y le pidió: “dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Tienen derecho a opinar distinto a vos. Esto muestra tu rasgo autoritario»

INMUEBLES OCIOSOS Y PLAN DE VIVIENDAS

Cuando se arribó a los ejes “Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente”, Massa anunció que ya se está trabajando con el sistema bancario para impulsar créditos hipotecarios, donde la cuota aumenta solamente si aumenta el salario. Además, se están relevando los inmuebles ociosos del Estado Nacional para crear un programa de 2 millones de lotes con servicios “para construir tu casa”. Mientras que Bergman impulsa una Ley Nacional de Alquileres.

Massa planteó que Argentina será “uno de los grandes jugadores mundiales del hidrogeno”, y Bergman criticó al sistema capitalista porque “destruye el planeta” y planteó una Ley de Humedales.

En estos temas Milei presentó estadísticas, pero evitó referirse a la problemática habitacional y medio ambiente.

