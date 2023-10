La interna de JxC: Bullrich “no arranca” y Lousteau chicaneó a Macri

El economista y dirigente radical porteño Martín Lousteau «chicaneó» al ex presidente Mauricio Macri. Aseguró que desde el radicalismo «defendemos JxC y defendemos a nuestra candidata (Patricia Bullrich) y no elogiamos a ningún otro candidato que no sea la nuestra».

La situación interna de Juntos por el Cambio no se encuentra en su mejor momentos. Macri desde Harvard coqueteó con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y provocó enojo en varios sectores. Bullrich incluso admitió públicamente sus molestias. Algunos dirigentes incluso «lo invitaron» para que se pase a las filas LLA.

En realidad, el problema de fondo es que Bullrich no termina de «acomodarse» en la campaña proselitista, y después del debate presidencial el rostro de sus asesores mostraba cierta desazón. «Le entraron varios manos», dijo uno de ellos. Y se refería a la rápida y certera respuesta de Sergio Massa cuando lo atacó con el caso Martín Insaurralde, y el actual ministro de Economía le respondió: «No somos todos iguales», porque él pidió la renuncia al cargo en el Gobierno de Buenos Aires y también a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora, pero la ex ministra de Seguridad no hizo lo mismo con el legislador Gerardo Milman, quien está implicado en la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Me hubiera gustado que ciertas cosas de economía salieran más claras» en el primer debate en Santiago del Estero, dijo Lousteau y después rápidamente aclaró: «Pero en el debate en general, no solo de Patricia».

La frase es muy significativa porque precisamente desde el entorno de Bullrich se molestaron por los desconocimientos económicos y el flojo desempeño que tuvo en el primer debate presidencial.

