Ziliotto criticó a quienes alientan “una corrida cambiaria» para «encontrar un voto más”

El gobernador Sergio Ziliotto expresó que “lamentablemente” actualmente “vemos la Argentina de la producción del interior y la que trabaja y vemos la otra Argentina que permanentemente pone palos en la rueda, tira todo por la borda con una corrida cambiaria, tratando de encontrar un voto más y no tienen ningún prurito en modificar todas las variables para generar dudas y generar la decisión de esperar y no invertir». “Nos van a tener siempre defendiendo un Estado presente. Sabemos bien que el mercado no va a resolver nada», añadió.

«Hoy está en discusión la Argentina que viene, y esto no es campaña política, es plantear lo que está en juego. Y lo digo humildemente y desde la entidad que me da que el pueblo de La Pampa confió en mí, para gobernar la provincia los próximos 4 años. Tengo muy en claro cuál es la Argentina que necesitamos en La Pampa para seguir creciendo», dijo Ziliotto en el encuentro con empresarios en General Pico.

«Acá hay dicotomías: la Argentina que trabaja o la Argentina que especula; la Argentina que produce o la que timbea; la Argentina donde el eje conductor es la presencia del Estado o la ley de la selva salvaje que nos marca una economía de mercado», añadió.

“ELEGIR EL MODELO DE PAÍS”

«Es el momento de estar a la altura de las circunstancias-pidió-, no para elegir a tal o cual persona, sino para elegir a un modelo de país. Ya sabemos cómo nos fue con un gobierno que achicó la economía. No queremos regresar a la primarización de la economía que solo exporta commodities, destrozando la industria nacional y el trabajo argentino».

Para finalizar, el gobernador afirmó: «los convoco a defender lo que hemos construido entre todos, esta realidad que mostramos desde la Pampa, la generación de empleo sostenido, con un crecimiento de la actividad económica, con el crecimiento de las exportaciones, de las cuales el 76% es con agregado de valor”.

“Los convoco a defender a modelo productivo de La Pampa que hemos construido entre todos», cerró.

«La PAMPA UN EJEMPLO CONCRETO”

El secretario de Desarrollo Productivo de Nación, Juan De Mendiguren dijo que La Pampa muestra “un ejemplo concreto de cómo trabajan Nación y Provincia para incentivar la producción agropecuaria e industrial con políticas activas”. “Argentina crece cuando, como hacemos aquí, liberamos nuestra energía productiva”, añadió.

“Esto es lo que estamos debatiendo hoy, si ante inconvenientes coyunturales abandonamos el rumbo del crecimiento y nos entregamos a alquimias que ya sabemos que nos llevaron al fracaso; o si sostenemos el rumbo de la producción, que es el que va a resolver nuestros problemas históricos”, indicó el funcionario nacional.

“Estos buenos resultados –continuó- se dan gracias a la combinación de las herramientas que brindamos desde el Ministerio de Economía con una provincia que entiende que lo importante es llegar con el crédito y las garantías a sus productores para generar riqueza”.

