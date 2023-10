Vandalizaron el cementerio de Conhelo: «No respetan ni a los muertos», se quejaron

Autores desconocidos provocaron graves daños en el Cementerio de Conhelo, y provocaron la indignación de algunos vecinos. En la subcomisaría indicaron que no se iniciaron causas judiciales “porque los familiares no radicaron denuncias”, revelaron vecinos conhelenses a este diario digital. Los interlocutores no tenían información si los vándalos se llevaron las placas de bronce, que actualmente es un metal muy buscado por la alta cotización en el mercado.

La situación trascendió en las últimas horas, y las fotografías –enviadas a esta redacción- muestran los destrozos provocados en varias tumbas, y las roturas en cruces, jarrones y placas. “Es increíble lo que han hecho, una total falta de respeto a los familiares de los fallecidos”, indicó –una indignada- vecina.

Desde la comuna habrían alertado a las autoridades policiales, aunque no habrían formalizado la denuncia porque el intendente Pablo Cervellini no se encuentra en la localidad por “problema de salud” de un familiar.

Una vecina concurrió a la dependencia policial, donde un agente le informó que tenían conocimiento por avisaron desde la comuna, pero no se inició “ninguna causa judicial y/o investigación porque los familiares aún no radicaron denuncias”, indicaron vecinos conhelenses.

La situación resulta –mínimamente- extraña, porque la policía teniendo conocimiento del episodio, debería iniciar una investigación de oficio para tratar de determinar la identidad de los vándalos.

