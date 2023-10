Ambientalistas tiraron pintura sobre un cuadro de Picasso

Dos activistas del colectivo Climáximo que arrojaron este viernes pintura roja sobre un cuadro de Pablo Picasso, en el Museo de Arte Contemporáneo MAC/CCB de Lisboa, para denunciar que «no hay arte en un planeta muerto», fueron detenidos por la Policía de Portugal.

Los dos jóvenes embadurnaron con pintura el vidrio que protege el cuadro «Femme dans un fauteuil (métamorphose)» (1929) de Picasso. Luego, se sentaron en el suelo y pegaron una de sus manos a la pared, según las imágenes difundidas por Climáximo en sus redes sociales.

Ativistas do grupo climaximo atiraram tinta no CCB sobre um quadro do Picasso… 🤷‍♂️ pic.twitter.com/ralENlbilF

— Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) October 13, 2023