Las zonas de los pampeanos en el TRFA 2023/2024: El clásico de Castex en la primera fecha

El Torneo Regional Federal Amateur (TRFA) 2023/2024 comenzará el 29 de octubre, con la participación de 376 equipos de todo el país y otorgará 4 ascensos al Torneo Federal A de la temporada 2024. En la Región Pampeana Sur habrá dos zonas con equipos pampeanos. En la Zona 1 estarán los equipos castenses y la primera fecha se enfrentarán Racing Club y Estudiantil en el estadio La Fortaleza alba.

En la Zona 1 están General Belgrano y All Boys de Santa Rosa y Racing Club y Estudiantil de Eduardo Castex; mientras que en la Zona 2 jugarán Costa Brava de General Pico, Alvear FC, Unión Campos de General Acha y Deportivo Winifreda.

FIXTURE DE LA ZONA 1

1ra. fecha – Domingo 29/10/23

Racing vs. Estudiantil

Gral. Belgrano vs. All Boys

2da. fecha – Domingo 05/11/23

All Boys vs. Racing Club

Estudiantil vs. Gral. Belgrano

3ra. fecha – Domingo 12/11/23

Racing Club vs. Gral. Belgrano

All Boys vs. Estudiantil

4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Estudiantil vs. Racing Club

All Boys vs. Gral. Belgrano

5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

Racing Club vs. All Boys

Gral. Belgrano vs. Estudiantil

6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Gral. Belgrano vs. Racing Club

Estudiantil vs. All Boys

FIXTURE DE LA ZONA 2

1ra. fecha – Domingo 29/10/23

Dep. Winifreda vs. Unión Campos

Costa Brava vs. Alvear FC



2da. fecha – Domingo 05/11/23

Alvear FC vs. Dep. Winifreda

Unión Campos vs. Costa Brava

3ra. fecha – Domingo 12/11/23

Dep. Winifreda vs. Costa Brava

Alvear FC vs. Unión Campos

4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Unión Campos vs. Dep. Winifreda

Alvear FC vs. Costa Brava

5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

Dep. Winifreda vs. Alvear FC

Costa Brava vs. Unión Campos

6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Costa Brava vs. Dep. Winifreda

Unión Campos vs. Alvear FC

Comentarios

Comentarios