Montenievense en México: «No hay motivos para retroceder en la educación pública», dijo

«La universidad pública me dio muchísimo y tenemos educación de extrema calidad donde solamente tenemos que aprovechar todos los beneficios del sistema actual», destacó Denise Winschel, de Monte Nievas. La joven actualmente es la abanderada de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y está realizando un intercambio educativo en la Universidad Autónoma de Chapingo (México).

«Las decisiones de los gobernantes no tendrían que impactar negativamente en la educación de los jóvenes argentinos porque estamos muy desarrollados, tenemos muchos derechos ganados y no hay motivos para retroceder», expresó la entrevistada en Radio DON 101.5 Mhz.

Winschel participará hasta diciembre de un intercambio en la Universidad Autónoma de Chapingo, en el municipio mexicano de Texcoco. «Me recibí de ingeniera química con orientación en petroquímica y medio ambiente y ahora empecé con orientación en mineralurgia, y en el marco de intentar explorar un poco más, de hacer un poco más de investigación y prestación de servicios, me vine para acá», relató vía telefónica.

La Universidad de Chapingo se encuentra entre las más prestigiosas de México, y tiene un importante desarrollo en la enseñanza e investigación en las ciencias agronómicas y ambientales, enfocadas principalmente en el desarrollo del medio rural. «Es una experiencia muy linda y estoy muy feliz de este logro que se concretó por la UNC y me permite llegar a esta universidad, que tiene un gran desarrollo en agroquímicos, fertilizantes, modificación genética de plantas y tienen un campo propio donde se producen cultivos y hacen investigaciones sobre irrigación y manejo agroecológico de sustancias», dijo Winschel.

La entrevistada valoró que las universidades públicas argentinas en general y la UNC en particular tienen «un muy buen programa de intercambio y todos los cuatrimestres hay convocatorias para intercambios en el extranjero». Explicó que en el caso de la UNC, para otorgar estas posibilidades en el extranjero «se evalúan varios aspectos, entre los cuales obviamente están las notas, pero se hace hincapié en la participación que tienen los alumnos dentro de la UNC como la participación en el Consejo Superior, actividades extracurriculares o participar en exposiciones educativas y los cursos que nutren la carrera».

-¿Elegiste la Universidad de Chapingo o te anotaste en otras alternativas y se dio esta posibilidad?

-Mi primera opción fue Chapingo porque además la beca me cubre alojamiento y alimentación y el programa PILA me cubría los vuelos y el seguro. Esta es una universidad segura e importante porque tiene un predio muy grande y permite continuar con mi investigación sobre agroquímicos y manejo agroecológico, donde trabajo sobre el desarrollo de los agroquímicos para tratar de no dañar el medioambiente con su utilización.

La pampeana, además, defendió la educación pública, y consideró muy valiosa la inversión que se realiza en México. «Cuando llegué a Chapingo parecía una película yanqui. Es mega-grande, los profesores muy atentos y el trato es con mucho respeto porque no permiten un trato amigable. Acá los profesores viven dentro del predio, donde hay 104 edificios», detalló.

«En mi caso estoy en un departamento dentro del predio y en las casas cercanas hay chicos de Colombia, Francia, Perú, Brasil y llegó ahora una chica de Alemania», ejemplificó.

«Me voló la cabeza -continuó- el campo propio que tiene la universidad, porque son más de 200 hectáreas, y tienen drones de riego, drones para dosificación de agroquímicos y canales de irrigación con moderna tecnología».

También destacó que pretende aprovechar al máximo esta posibilidad que le brindó la universidad pública argentina. «Me anoté en muchas clases optativas donde me dejan participar y no tengo muchas horas libres durante el día, pero podés estudiar idiomas e incluso me anoté en diagnóstico de agroecosistemas que no está relacionado con mi carrera, pero trata sobre el sistema tropical y acá el clima es muy caluroso y de muchas lluvias», explicó.

-¿En la situación social cómo están actualmente los mexicanos?

-En Argentina tenemos más seguridad. Acá la gente anda en moto sin cascos o dentro de la universidad nos llevan en tractores con acoplados sin ninguna medida de seguridad. Después, no hay interés por el dólar. Tienen una economía estable donde el peso mexicano está ganando valor y están tratando de desdolarizar la económica porque antes era muy fácil conseguir dólares o manejarse con dólares y ahora está más regulado. Y las comidas son muy pesadas y picantes. Extraño mucho la carne argentina.

