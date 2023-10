Insólito: Candidata libertaria propone una ley para «renunciar a la paternidad»

La Libertad Avanza se acerca a las elecciones envalentonada y se pasea por los medios con propuestas y declaraciones que muchas veces se viralizan por lo insólitas. Este es el caso de Lilia Lemoine, influencer, asesora de imagen de Javier Milei y candidata a diputada nacional por LLA, que propuso una ley para que los padres varones puedan «renunciar a la paternidad».

«La mujer cuándo se entera del embarazo tiene 15 días para notificar al padre y este puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no», explicó Lemoine sobre el proyecto que asegura presentará primero al llegar a la cámara. «A mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuándo no lo quiso tener», indicó la libertaria.

Para Lemoine, en relación con la Ley de Interrupción legal del Embarazo, «ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres», entonces «¿por qué los padres por ley tienen que mantener a una criatura?». Además, en la entrevista con la plataforma Neura, aseguró que «hay muchas mujeres» que engañan a los hombres para quedar embarazadas: «Por enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de la calentura del tipo».

El mensaje de Javier Milei

En un mensaje en la previa del cierre de campaña que se realizará mañana en el estadio porteño Movistar Arena, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, envió hoy un mensaje a sus votantes, a los bonaerenses, a la juventud y a los indecisos de cara a las elecciones del domingo, en el que aseguró que su espacio político está ante la «oportunidad histórica» de ganar en primera vuelta y afirmó que tienen «cinco días para hacer historia».

A cinco días de las elecciones, Milei utilizó su cuenta en la plataforma X (antes Twitter) para enviar un mensaje: «A todos los que quieren un cambio, el domingo tenemos una oportunidad histórica, no sólo podemos terminar con la decadencia de 100 años sino que además podemos ganarle al kirchnerismo sin balotaje, lo que terminaría con 20 años de fracasos, impunidad y corrupción».

