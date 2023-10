En el arenoso cauce del Atuel, se reiteró el reclamo pampeano por la vuelta del río

El pueblo pampeano reiteró el reclamo por el río Atuel y lo hizo en un lugar emblemático como es el cauce seco ubicado en cercanías de Algarrobo del Águila. El acto estuvo enmarcado en el Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre la cuenca interprovincial del río Atuel, que se conmemora el 21 de este mes. El arenoso cauce fue escenario de una simbólica jornada de reivindicación, para pedir por la vuelta del río al territorio pampeano.

El intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica, agradeció que la localidad haya sido elegida para albergar «este acto humilde pero muy significativo».

Por su parte, Juanita De Ugalde, que formara parte de la desaparecida Asamblea por el Agua de Santa Isabel y Algarrobo del Águila, también se mostró agradecida a los presentes por «por estar pisando este cauce, este río que suena en los pobladores y en lo productores”.

“Agradecerle a Elsa Díaz, de la Asamblea del Agua de Mendoza, por acompañarnos en esta jornada. La necesidad de que corra el agua también suena», dijo.

PISAR EL LUGAR

Integrantes de la Asamblea por los Ríos Pampeanos se hicieron eco del reciente pedido del gobernador Sergio Ziliotto, de que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación visiten el lugar para corroborar la justicia del reclamo, y para que hagan cumplir el fallo que condena a la provincia de Mendoza a hacer una entrega mínima del caudal.

«Le pedimos a los señores ministros de la Corte que están tan ocupados en sus elegantes despachos en Buenos Aires que vengan a pisar estos salitrales, que crujen bajo los pies, que se arrimen a este cauce y vean la necesidad porque también somos argentinos y argentinas”, expresaron.

“También tenemos derechos y estos derechos han sido vulnerados. Esta fecha nos recuerda lo que quisimos hacer y no pudimos, por desidia, por el egoísmo, por el atropello a nuestros derechos como pobladores y pobladoras del oeste pampeano», señalaron.

En tanto, Jorge Scarone, representante de la Universidad Nacional de La Pampa en el Comité Técnico de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), recordó la activa participación que ha tenido la UNLPam desde su fundación en la lucha por los recursos hídricos provinciales.

«ESTE LUGAR SUFRE»

El secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, hizo un repaso recordando los motivos por los cuales se conmemora el 21 de octubre el día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre el río Atuel.

Y agregó: «este lugar sufre, como estamos sufriendo ahora, de la sequía, pero también de este páramo que es el corte del río que vemos sistemáticamente. Hoy en la red nacional ubicada en Los Vinchuqueros marca que hay cero agua”.

“Venimos reclamando desde todos los ámbitos, tanto del Gobierno de La Pampa como del pueblo pampeano, que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 3,2 metros cúbicos permanente para recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa; Mendoza no lo cumple. Entonces tenemos que seguir perseverando, luchando, tenemos que seguir juntos, porque es una política de Estado del Gobierno de La Pampa”, indicó.

“En el Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre el río Atuel hago un fuerte llamado desde el Gobierno provincial para que junto al pueblo, a los chicos y chicas y todos los que participan en esto hagamos una sólida unión y sigamos reclamando que el río, más temprano que tarde, va a estar entre nosotros», cerró.

FECHA ICÓNICA

Esta fecha tiene un fuerte contenido simbólico y fue escogida luego de analizar una decena de hechos de gran valor histórico, optándose por el 21 de octubre, por ser la correspondiente a la aprobación de la mensura de la Colonia Agrícola Butaló, localizada sobre el arroyo homónimo antiguo brazo del delta del río Atuel.

En efecto el 21 de octubre de 1909, el presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, aprobó la mensura y división practicada para deslindar las chacras de la colonia agrícola, ubicada en los lotes 11 y 20, fracción A, Sección XVIII, del territorio de La Pampa, contando con una superficie de 9.700 has. subdivididas en 93 lotes de 100 has. y 7 has. de otras dimensiones. Se ponía así en marcha el primer sueño de regadío y crecimiento en el noroeste pampeano, el que lamentablemente fracasó por la interrupción de las escorrentías del río en la provincia de Mendoza.

