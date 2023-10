Rechazo de la paternidad: «En momentos electorales sacan proyectos de la galera», dijo Zumel

La jueza de Paz de Eduardo Castex, Florencia Zumel, analizó que en tiempos electorales «se sacan de la galera algunos proyectos» que «tienen términos que suenan muy fuertes», pero «no son de fácil aplicación» porque se debe «analizar toda la legislación vigente y el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño a la cual está adherida la Argentina». Así, dudó que se pueda aplicar una legislación para rechazar la paternidad como propuso la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine.

La influencer y asesora de imagen de Javier Milei propuso una ley para que los padres puedan «renunciar a la paternidad».

«La mujer cuando se entera del embarazo tiene 15 días para notificar al padre y este puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no», explicó Lemoine sobre el proyecto que asegura presentará si accede a una banca en la Cámara Baja. «A mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener», indicó la libertaria. E increíblemente se preguntó: «Las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces ¿por qué los padres por ley tienen que mantener a una criatura?».

«En 2015 hubo una importante modificación del Código Civil donde se puso en igualdad de condiciones a los dos progenitores, y en función de eso el cuidado personal lo asume un progenitor no conviviente o puede ser compartido o unilateral, y en función de eso se fijan las cuotas alimentarias», explicó ayer Zumel.

-Suena fuerte y hasta retrógrado hablar de renunciar a la paternidad.

-Hay proyectos de ley o propuestas que se sacan de la galera en momentos electorales, pero se deben evaluar fríamente en conjunción la Convención de los Derechos del Niño y toda la legislación vigente porque no se puede sacar una ley que quede en contradicción con el resto de las normativas nacionales.

-Es raro que una mujer diga que algunas mujeres se embarazan para enganchar a un tipo y después el hombre se tiene que hacer cargo de una criatura durante 18 años que no quiso tener. ¿Esto se puede legislar?

-Se deben analizar muchas cosas, porque por ahí hay posturas muy fuertes en términos, pero se puede caer en vacíos legales o estar en contradicción con la legislación nacional. Hoy tenemos muchas herramientas con la legislación actual, porque una madre puede anotar a su hijo sin el apellido paterno. Hay herramientas legales para que los padres se hagan o no cargo. A veces hay declaraciones que no tienen sustento legal.

