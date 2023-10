Horóscopo: Las predicciones del sábado 21 de octubre

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos no se arrebaten y procuren no exagerar la ansiedad para lograr sus proyectos. Vayan paso a paso pensando bien y revisando con lo que cuentan. Momento de color: amaranto.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Buenos momentos en este día en el que podrán abrir su abanico social. Agilidad de pensamiento y frescura en el sentir. Cierran etapa en la que las emociones primaban por sobre la razón en el plano afectivo. Momento de color: rosa aterciopelado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Al alcance de sus manos solucionar asuntos pendientes. Resentirse nunca lleva a nada. Están pendientes de ver si esas personas de su interés coinciden con ustedes. Sin presionar las cosas llegan. Momento de color: rojo aterciopelado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día dinámico con invitaciones o llamados para hacer actividades que los divertirán. Encuentran en ustedes mismos valores que no reconocían tener. Autoestima, revalorización. Momento de color: anaranjado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Recorren mentalmente sus logros personales y buscan consolidar en hechos éxitos más contundentes. Es bueno anhelar y ambicionar, háganlo sin que el costo emocional o personal sea alto. Calma. Momento de color: turquesa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No sientan que es un esfuerzo creer más en ustedes. Con quererse sanamente es poder hacerlo. A veces nos postergamos, dejamos de lado nuestras aspiraciones personales, y eso no es positivo. Momento de color: zafiro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Acompañamiento y camaradería con amigos que les brindan su cariño y ustedes lo valoran. No vuelvan atrás en cuestiones que los lastimaron y sigan adelante sin temer soltar el dolor y la nostalgia. Momento de color: malva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) A la hora de oponerse a actitudes equivocadas de sus amigos, no teman decirlo. Las personas de bien no toman represalias cuando uno les hace ver algún error. Ceder y callar son actitudes que no siempre benefician. Momento de color: blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Activación interna con energía para sentir que gustarían realizar alguna actividad física. Signo de Fuego que necesita moverse. Noticia alentadora que les sonará como música a sus oídos. Momento de color: naranja.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Jornada plena en el ámbito social. Se abren a nuevas personas que conocerían en reuniones. Mirada más positiva respecto a los problemas, dan vuelta la hoja y avanzan emocionalmente. Independencia. Momento de color: oliva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros sábado intenso en el que llegarían buenas nuevas a sus vidas. Debate y decisiones en conjunto con sus familias o allegados. Logran dejar de lado problemas. Momento de color: verde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Salen airosos de situación incómoda provocada por alguien que le cuesta la empatía. Asumir que todos somos diferentes y que es bueno a través de gestos elevados colaborar con el otro a que cambie. Momento de color: caoba.

Comentarios

Comentarios