Elecciones 2023: En Castex, las miradas puestas en los 2.600 ausentes de las PASO

Las agrupaciones políticas con mayor cantidad de adhesiones en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), desarrollaron campañas proselitistas «muy light» para tratar de captar a los más de 2.600 ciudadanos que no sufragaron en agosto. «Los no votantes son prácticamente una segunda fuerza que puede dar vuelta el resultado de las PASO», coincidieron dirigentes de distintas agrupaciones políticas.

«Confío que ahora irán a votar, porque es un error no participar en esta elección. Entiendo el enojo y el desgano, pero debemos participar con racionalidad e inteligencia», analizó el viceintendente y candidato -en tercer término- a parlamentario del Mercosur en la lista de Juntos por el Cambio (JxC), Juan Chiquilitto.

Cuando hoy se abran las urnas, la foto que dejó las PASO establece que votaron poco más de 6.000 electores, sobre los 8.857 castenses habilitados para emitir sus sufragios. Los candidatos presidenciales de JxC sumaron 1.795 votos, mientras que los precandidatos de Unión por la Patria (UxP) totalizaron 1.544 sufragios, y La Libertad Avanza (LLA) cosechó 2.038 adhesiones.

Entre los candidatos a legisladores nacionales, JxC sumó poco más de 1.700 votos y UxP superó las 1.500 adhesiones, pero acá los votos en blanco superaron los 2.500 y fueron claramente los vencedores. Y Chiquilitto fue el más votado para parlamentario del Mercosur, porque en esta categoría JxC alcanzó casi 1.800 adhesiones, pero hubo casi 2.500 votos en blanco.

«VOTO ESPERANZADOR»

Chiquilitto analizó que hoy «habrá un voto esperanzador» porque «el voto bronca ya se expresó» en las PASO. «En las PASO se vota por amor y por bronca, y después cuando quedan los candidatos definidos se opta por una de las propuestas. Esta es por los puntos y la gente tiene clara que la decisión que tome ahora no tendrá otra chance, más allá de un hipotético balotaje», indicó.

El entrevistado aclaró que «la clave» para determinar el escenario político local serán los 2.600 votantes que no sufragaron en las PASO. «Los votos que optaron por una opción en las PASO no creo que se modifiquen en gran número, pero sí creo que mucha gente que no fue a votar ahora irá», dijo.

Chiquilitto será hoy el único dirigente que integra una de las listas que compiten en estos comicios nacionales. Pidió «licencia sin goce de haberes» en la presidencia del Concejo Deliberante para realizar la campaña proselitista. «Siempre lo hice, aún integrando los directorios de la Cospec o de la Cámara de Comercio, porque considero que es lo éticamente apropiado», explicó.

TRABAJO MILITANTE

«La campaña la tenés que hacer repartiendo los votos en un momento de reflexión de la gente, y personalmente creo que debemos dar parámetros básicos para que la gente reflexione y tome sus decisiones con más tranquilidad», dijo Chiquilitto.

Por su parte, el diputado provincial Julio González (Frejupa) detalló que dentro de UxP hubo «distintos grupos de trabajo» que se conformaron «de acuerdo a las posibilidades de horarios y metodologías de trabajo» con reuniones barriales, encuentros con comerciantes y dirigentes entidades intermedias. «Todos hicimos el esfuerzo para acompañar la fórmula de Sergio Massa como candidato presidencial y la candidatura a legislador nacional de Ariel Rauschenberger», dijo.

En tanto, el referente de LLA, Andrés Benvenutto, indicó que en estos comicios tendrán fiscales «en todas las mesas» porque después de las PASO «varias personas se acercaron para ayudar a fiscalizar».

«No hicimos mucha campaña por una cuestión de tiempos y trabajamos más virtualmente. Personalmente considero que no debemos molestar tanto a la gente porque cuando llegan al cuarto oscuro votan lo que le dicta el corazón y la razón. Nosotros como militantes tenemos que cuidar el voto de nuestro partido y tenemos que dar el 110% esta vez, porque es la única bala que nos queda para cambiar el curso de la política argentina», concluyó.

