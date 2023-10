Alertas por tormentas y vientos para La Pampa, San Luis, Córdoba y Chubut

La provincias de La Pampa, San Luis y Córdoba presentan alertas meteorológicas de nivel amarillo por tormentas, mientras rige otra en Chubut por fuertes vientos cuyas ráfagas pueden superar los 100 kilómetros por hora (km/h), informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sur de Córdoba y el centro y norte de La Pampa serán afectados por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, y se espera que estén acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

En este área se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros (mm), que pueden ser superados en forma puntual.

En gran parte de la provincia de San Luis, además de las tormentas aisladas, acompañadas por fuertes ráfagas y actividad eléctrica, se espera una ocasional caída de granizo y valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm.

Por otra parte, en el este de Formosa y en Misiones se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, aunque no rigen alertas en estas provincias, las cuales implican «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas».

En tanto, el sur de Chubut será afectado por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Para las advertencias por tormentas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y estar atento ante la posible caída de granizo.

Además, para las zonas afectadas por fuertes vientos sugirió evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

