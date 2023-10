En La Pampa, intendente radical anticipó: «no voto en blanco y no voto a Milei»

«No voy a votar en blanco y no voy a votar a (Javier) Milei porque no coincido con el liberalismo. Como intendente debo gobernar para todo el pueblo y las medidas que impulsa Milei perjudicarían al municipio y a todos los vecinos. Nosotros queremos crecer y no quiero poner una tranquera para cerrar el pueblo», aseguró ayer el intendente de Embajador Martini, Ariel Boggino.

El dirigente radical norteño en una comunicación telefónica con Radio Don coincidió «totalmente» con el gobernador Sergio Ziliotto que el balotaje del 19 de noviembre «se pone en juego poner una tranquera en la entrada el pueblo para cerrarlo o continuar como creciendo porque las obras que ejecutamos dependen de la Coparticipación nacional y del apoyo del gobierno provincial».

«Me preocupa y no me deja dormir desde el primer día que se dijo que esto podía pasar. Me hace cosquilla y me hace ruido que (corten los recursos coparticipables) porque en La Pampa tenemos pueblos pujantes porque hay créditos y obras. No estoy para nada de acuerdo con esas políticas porque los pueblos necesitamos del apoyo gubernamental», dijo el jefe comunal.

«Hoy en La Pampa tenemos todos los pueblos lindos, no tenemos pueblos feos, están prolijos y tienen maquinarias nuevas, y esto es por la Coparticipación y el apoyo gubernamental. Por ejemplo, imagínate si no existe más el Plan Mi Casa, que hago con esa gente que hace seis o siete años que viene trabajando en la construcción de casas, y con esas políticas claramente corre riesgo el crecimiento de los pueblos», agregó.

-Boggino, ¿y cómo se explica que en Embajador Martini los candidatos de La Libertad Avanza fueron los más votados en las PASO y en estas primarias?

-Respeto el voto de todos los vecinos, pero la verdad que también me pregunto si es ese voto es por la economía, la verdad…no tengo una respuesta. No tengo una explicación lógica. Ayer viajábamos a Santa Rosa con el secretario tesorero (Adrián Pratto) y nos preguntábamos de dónde salían esos votos, porque en los pueblos nos conocemos todos, pero realmente es algo que hoy no puedo responder. Personalmente, lo digo en todos lados, que están votando a Milei y no sabemos con qué va a salir, porque si mañana saca los subsidios del alumbrado público cómo lo va a pagar la gente. Por eso trato de explicar, porque por una mala decisión, después nos agarramos la cabeza.

«El Estado presente».

«Mi voto no es para Milei. Estoy dentro del radicalismo y no seré representante de otro partido, pero le transmito a la gente los riesgos que podemos correr con algunas políticas», aclaró el intendente radical.

«No compartimos algunas ideas con la gente del PRO, porque nosotros empezamos a militar con Raúl Alfonsín y nos representan sus ideales. Por esas políticas, en la década del 90 caímos en un desastre económico que no me gustaría volver a atravesar. En los últimos 15 años tuvimos vaivenes, pero el estado debe estar presente cuando hay una necesidad y el Estado debe ser regulador, por eso no soy parte del liberalismo», concluyó.

