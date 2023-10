Escándalo: Participantes denuncian robos en los camarines del Bailando 2023

Romina Uhrig y Eva Bargiela sufrieron un terrible robo en los camarines del Bailando 2023 (América TV) en las últimas horas, y Yanina Latorre contó más detalles de lo que sucedió con la participante.

El hecho se dio a conocer cuándo Pochi de Gossipeame, también panelista de DDM (América TV) y Empezá el día (Ciudad Magazine), reveló una primicia que generó mucho revuelo y especulaciones de quién habría sido la persona que causó esto.

En principio, a través de su cuenta de Instagram, dijo: «Les cuento un chisme. Romina estuvo este fin de semana con Walter Festa y sus hijas en un hotel de San Pedro. Cuestión que alguien levantó la oreja y los escuchó hablando. Ella le contaba que estaba harta, que había una chorra en el Bailando que le había robado un top a ella y plata a Eva Bargiela, que habían hablado con la producción y que iban a tomar medidas».

De esta manera, la comunicadora no quiso terminar de contar todo, y le dejó la intriga a todos sus seguidores. «Él me preguntó quién era la persona y obvio que ella respondió, pero es lo único que por el momento no voy a contar».

Quién le robó a Romina Uhrig

Este martes, en LAM (América TV) tocaron el tema con Ángel de Brito a la conducción, y las angelitas compararon la situación con el robo de los camarines que involucró a Morena Rial.

Por eso, Yanina Latorre se animó a dar más detalles de lo que pasó y expresó: «No fue todo lo que le robaron, había cobrado un evento, no sé si era una acción de laburo de redes, le sacaron casi todo y le dejaron algunos fajitos de dinero».

Como bien había dicho Pochi, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) no fue la única que sufrió un robo. «Al novio del bailarín le vaciaron la billetera, a la coach la dejaron desnuda», agregó la pareja de Diego Latorre.

Respecto a Bargiela, afirmó: «Y parece ser, no lo tengo del todo chequeado porque averigüé y no di con Eva, que también en su camarín le habrían faltado cosas. No sé si a ella o al bailarín».

Finalmente, la periodista no supo decir quién habría sido el culpable. Sin embargo, sacó sus propias conclusiones y sentenció: «La seguridad no entra, para mí es alguien que entra a los camarines, como un compañero, familiar, amigo».

Si bien Yanina Latorre no dio nombres, Nazarena Vélez dijo que sospechaba de una persona, pero el conductor la frenó. Por otro lado, Romina Uhrig también dijo que sabe quién es el autor del hurto que sufrió junto a Eva Bargiela, aunque aún no reveló su identidad.

