Rebelión de intendentes de JxC en La Pampa: El límite es Milei y también Macri, plantearon

Los intendentes radicales pampeanos rechazan enfáticamente el acuerdo que realizó un sector de Juntos por el Cambio para apoyar la candidatura presidencial de Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre. El intendente de General Acha, Abel Sabarots, aseguró que “el límite es Milei” y anticipó: “no voy a votar ni a autoritarios, ni a intolerantes”. Por su parte, el intendente de Parera, Juan Carlos Olivero, expresó que “ahora el limite también es Macri”. Previamente, el intendente de Embajador Martini, Ariel Boggino, indicó que no votará en blanco y tampoco a Milei. “Las medidas que impulsa Milei perjudicarían al municipio y a todos los vecinos. Nosotros queremos crecer y no quiero poner una tranquera para cerrar el pueblo», aseguró.

«El límite es Milei y ahora también es Mauricio Macri», expresó el intendente radical de Parera, Juan Carlos Olivero, a modo de análisis de la coyuntura política actual. El dirigente norteño sostuvo que “las cosas no están bien en la actualidad pero tampoco estaban bien con Macri”.

«Siempre fui respetuoso de las decisiones del partido, nunca pensé como Macri, acaté la decisión de la UCR y trabajé para Cambiemos como se llamaba en ese momento», recordó.

Olivero afirmó que pertenece a la escuela de Raúl Alfonsín. «Yo nunca escuché a Macri hablar de Alfonsín, Juntos por el Cambio siempre fue el PRO y nosotros fuimos convidados de piedra sin participación», sostuvo.

Olivero dijo que no puede entender el acuerdo establecido entre Patricia Bullrich y Javier Milei. «No puedo entender el acuerdo de Milei con Macri y tiene sus límites, es límite es Milei y ahora también es Macri», sostuvo al confirmar que después de 40 años se alejará de la función pública.

«No soy gorila, me parece que lo anti no sirve, soy radical por convicciones, por principios, lo llevo bien adentro, y cuando escucho los discursos de Alfonsín me hace llorar porque vivimos el mismo escenario en 1983», sostuvo al agregar que «salir a la calle genera compromisos, porque la demanda de la gente es muy fuerte».

Para Olivero, en el balotaje, «tengo la sensación que Sergio Massa va a sacar ventaja sobre Milei».

Uno de los casos es el del intendente de General Acha, Abel Sabarots, que se mostró contrariado con Mauricio Macri y Patricia Bullrich y aseguró que no votará por el candidato de La Libertad Avanza en el balotaje del 19 de noviembre, publicó el diario La Arena.

“Está todo muy agitado, ha sido todo un tema de convulsión política esta semana post elecciones. Creo que ahora no es momento de autocrítica porque el tiempo no nos da, pero en mi caso tengo la ventaja de haberlo dicho hace dos meses atrás cuando se estaba por conformar el frente: mi límite es Milei y hoy con más razón es Milei, por lo cual puedo tener cualquier otra opción pero la de Milei está claro que no está dentro de las posibilidades”, aseguró Sabarots en una entrevista con el programa El Aire de la Mañana, por Radio Noticias 99.5.

Y añadió: “No voy a votar ni a autoritarios, ni a intolerantes, ni a quien dijo que Ricardo Alfonsín fue el peor presidente de la historia democrática. No a quien habla de quita de derechos, quien es un antisistema, quien cuestiona la casta y él conformó castas por lo cual no tengo ningún punto en común ni ninguna coincidencia con él, esa es la verdad. Si yo no estaba de acuerdo con conformar un frente con Milei, mucho menos puedo votarlo”.

Consultado sobre la decisión de Macri y de Bullrich de aliarse con el ultraderechista, el jefe comunal achense dijo que “la actitud de Macri y de Bullrich es desatinada porque nosotros respondemos a partidos políticos, esto no es una cuestión de posicionamiento o el egocentrismo exacerbado de que nosotros definimos las cosas. La UCR, la Coalición Cívica, todos los espacios individualmente pero dentro del frente mismo se manifestaron, pero ellos se cortaron solos apresuradamente, estamos hablando de 72 horas, no es que nadie los apura, el rol en el que nos ubicó la ciudadanía es un rol de oposición pero una oposición responsable y que todo no se termina el 10 de diciembre”.

Respecto a la sorpresiva votación en General Acha el pasado domingo, cuando se impuso La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio quedó tercero, Sabarots reconoció que hubo “un voto bronca” porque hay “descontento”.

“En Acha hay un descontento y entonces un poco el voto bronca mostró eso, nosotros indudablemente hemos tenido, y es la parte de la autocrítica que seguramente nos vamos hacer los partidos y el frente que integramos, de que no pudimos llegar a la sociedad de la forma que deberíamos haber llegado. Después de la elección de mayo acompañé a Horacio Rodríguez Larreta, perdimos en la localidad y ahora en esta elección vuelve a repetirse la elección de agosto donde es más votado Milei. Seguramente uno es respetuoso de eso, pero también tiene que estar dispuesto aún cuando puede llegar a perder, a hacer lo que tiene que hacer, no tiene que ir especulando en la vida que es la conveniencia y demás. Creo que uno tiene que ser firme de convicciones y particularmente como radical me duele mucho que se haya denostado un presidente como fue Alfonsín a 40 años de la democracia, donde tuvo la valentía enjuiciar a las juntas militares y donde además es una parte de la historia”, lamentó.

Sabarots no ocultó su malestar con lo sucedido a nivel nacional con Juntos por el Cambio, específicamente con el macrismo, y siguió con sus críticas a Milei.

“Estas decisiones sería entrar en una etapa de negacionismo, y ver que alguno de los actores que hasta ayer estaba con nosotros lo acompañe a ojos cerrados… por lo menos me duele, me molesta. A nosotros el rol en el que nos ubicó la ciudadanía es ser oposición responsable”, señaló.

“Yo creo en el Estado presente, en la salud y la educación pública, por eso estoy en contra del negacionismo y de proyectos alocados. No concibo la política si no es con diálogo y por supuesto que el Estado tiene que estar presente”, concluyó.

