Pre Federal 2023: Sportivo Independiente derrotó al líder Argentino de Trenque Lauquen

Sportivo Independiente de General Pico consiguió anoche un triunfo valiosísimo para continuar avanzando en su intención de clasificar a la Liga Federal 2024, tras vencer 72 a 64 a Argentino de Trenque Lauquen, en el Gigante de la Avenida. El partido fue válido por la 16 fecha del torneo Pre Federal de básquet.

El rojo tiene ahora 24 puntos (10-4) y los bonaerenses siguen arriba en la tabla con 26 (11-4) a falta de dos fechas.

La gran noche de Joaquín Morandini, con 19 tantos, junto a Matías Sesto (17) le permitió al equipo piquense quedarse con un triunfo trabajado pero que dominó desde el principio.

En Argentino, Elías Tellería anotó 14 y Facundo Garmendia, 13. Parciales: 24-16, 40-36, 56-53 y 72-64.

TRIUNFO VERDE

El que debió transpirar hasta el final fue Ferro de General Pico para superar -como visitante- a Atlético Villegas por 85 a 83. El verde necesitaba sí o sí la victoria y ahora quedó con 25 puntos (11-3).

Iván Villarroel se destacó con 25 puntos y Franco Casacchia lo acompañó con 20. En el local (18, con 4-10) Manuel Puente anotó 21 y Ricardo Brite 18. Parciales: 19-23, 39-48, 60-67 y 83-85.

FESTEJO AURIAZUL

All Boys, en tanto, no tuvo problemas en Alpachiri al vencer a Juventud Unida por un claro 110-61 y así conseguir dos puntos que lo afianzan en busca del pasaje.

El equipo santarroseño (25 con 11-3) tuvo un goleo repartido con cuatro jugadores con 13 puntos (Vittorio Fazzini, Sebastián Basualdo, Nicolás Pinciarolli y Facundo Rojas) mientras que en CAJU (0-15) Jeremías Méndez también anotó 13. Parciales: 15-23, 29-48, 41-88 y 61-110.

VICTORIA CELESTE

Estudiantes de Santa Rosa, por su parte, logró una muy buena victoria en la visita a Cultural Argentino de General Pico en un juego que se definió al final: fue 76 a 74 para el Celeste (18 con 4-10) con 23 puntos de Santiago Orueta, 18 de Ignacio Torrente y 17 de Tomás Zagarzazu. En el local (17 con 3-11) Federicó Bualó goleó con 27 tantos y Federico Araujo contribuyó con 23. Parciales: 17-19, 35-36, 52-61 y 74-76.

PRÓXIMA FECHA

Este domingo se juega la penúltima fecha, todos los partidos comenzarán a las 20.30 horas: Sportivo Realicó vs Argentino (TL), All Boys vs Atlético Villegas, Estudiantes vs Sportivo Independiente y Ferro Carril Oeste vs Cultural Argentino. Fecha libre: CAJU de Guatraché.

