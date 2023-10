Copa Sudamericana: El pampeano Luis Zubeldía campeón con Liga de Quito

Liga Deportiva Universitaria de Quito, dirigida por el pampeano Luis Zulbedía, obtuvo ayer su segunda Copa Sudamericana al derrotar en tiros desde el punto del penal a Fortaleza de Brasil, por 4 a 3, en la final del certamen disputada en la ciudad uruguaya de Maldonado.

En los 90 minutos reglamentarios y el alargue, el partido terminó igualado 1 a 1, ya que el argentino Juan Manuel Lucero había marcado para el conjunto brasileño y el también argentino Lisandro Alzugaray había igualado para el conjunto ecuatoriano.

El arquero Alexander Domínguez (ex Vélez Sarsfield) se lució en los penales al contener tres disparos y así su equipo ganó su quinto título continental y su segunda Sudamericana. Liga se había adjudicado anteriormente la Libertadores en 2008, la Sudamericana en 2009 y obtuvo dos Recopas Sudamericanas en 2009 y 2010, respectivamente.

Para el santarroseño Zubeldía, de 42 años, fue su primera coronación como entrenador, en una carrera que inició en 2008 luego de dejar tempranamente su faceta de futbolista a causa de una lesión. Este título significó también una especie de revancha para el pampeano, porque en 2020 había perdido una final de Sudamericana cuando dirigía a Lanús (0-3 ante Defensa y Justicia).

Paridad.

La vocación ofensiva de ambos equipos hizo que los arqueros Joao Ricardo y Domínguez -que estaba jugando su cuarta final continental- no pasaran inadvertidos. A partir del minuto 30 el cotejo se convirtió en una típica final sudamericana, con muchas fricciones, golpes, codazos y pierna fuerte. Pero el árbitro venezolano Jesùs Valenzuela le puso los puntos a los 22 protagonistas y repartió varias tarjetas amarillas.

En el inicio del complemento, Fortaleza trianguló en la derecha de su ataque, con un Pochettino que desbordó y metió un centro bajo que el mendocino Lucero mandó adentró anticipándose a su marcador. Con ese tanto estalló el estadio de Maldonado repleto de hinchas brasileños.

Pocos minutos después, un defensor ecuatoriano buscó al argentino Alzugaray sobre la derecha de su ataque. Entonces, el entrerriano puso bien el cuerpo y ganó, metió el desborde y luego se cerró. Otros dos enganches le permitieron al también ex Newell’s sacarse de encima dos rivales y poner un zurdazo fenomenal para igualar el encuentro.

En los últimos minutos, Fortaleza fue al ataque y metió a Liga cerca de Domínguez, ocupando los dos extremos y con el avance de los mediocampistas. Pero los dirigidos por Zubeldía mantuvieron su funcionamiento, su orden y le cerraron los caminos a los nordestinos.

Así se fueron al alargue, donde nada cambió. Finalmente llegaron los tiros desde el punto del penal, donde el arquero brasileño se lució al atajarle a Guerrero. Pero era el día de Domínguez, que ganó un nuevo trofeo en Liga de Quito al contener tres penales: los de los argentinos Silvio Romero y Emanuel Brítez, más el de Pedro Augusto.

El «secreto» de Lucho.

El entrenador argentino Luis Zubeldía aseguró que Liga Deportiva Universitaria de Quito pudo adjudicarse la Copa Sudamericana porque la dirigencia del club ecuatoriano apuesta «a sostener los proyectos».

«Este es un equipo en toda su dimensión. Hoy vimos a jugadores iluminados que supieron sostener y revertir situaciones muy complicadas. Pero no me olvido de la dirigencia que apuesta a sostener los proyectos», expresó el pampeano, ex DT de Lanús y Racing Club.

Zubeldía destacó a la dirigencia del club ecuatoriano porque «saben mantener los proyectos». Y agregó: «Este club sostuvo a (Edgardo) Bauza en momentos difíciles y salió campeón. Pasó lo mismo con (Jorge) Fossati y conmigo. En Liga se sabe defender los procesos. Hoy ganó la continuidad de los proyectos».

El entrenador también recordó la impronta de Lionel Messi, al remarcar que «siempre bajó la línea de que se puede intentar, de que no hay que claudicar, hay que seguir insistiendo». Y describió: «Para todos los que estamos en el fútbol esa línea es muy clara. El fútbol es una construcción de minuto a minuto».

«Sin dudas, el fútbol ecuatoriano está haciendo las cosas muy bien. El producto está, solo hay que pulirlo cada vez más. La Selección de Ecuador también se encuentra muy bien», añadió el director técnico santarroseño, que a los 42 años y luego de quince como DT, gritó campeón por primera vez.

