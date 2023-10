Pre Federal 2023: Ferro, Independiente y All Boys a una fecha de la clasificación

Sportivo Realicó anoche consiguió un triunfo vital en su cancha, tras vencer a Argentino de Trenque Lauquen por 90 a 85 y mantiene sus chances de conseguir un lugar entre los cuatro que irán a la Liga Federal 2024. En la penúltima fecha del torneo Pre Federal -que se jugó este domingo-, Ferro Carril Oeste y Sportivo Independiente de General Pico, junto a All Boys de Santa Rosa, quedaron con el pasaje en la mano, luego de la doble jornada del fin de semana.

En Realicó, Sportivo se impuso en la dura batalla con Argentino, que el viernes cayó en su visita a Sportivo Independiente y que en la última fecha tendrá libre.

Samuel Diez fue la gran figura con 27 puntos para el local y en los bonaerenses Emanuel Martínez sumó 16. Parciales: 23-13, 44-32, 66-60 y 90-85.

MÁS RESULTADOS

Ferro de General Pico no tuvo problemas en su cancha ante Cultural Argentino, al que goleó 125 a 56 con Agustín Barbera como máximo anotador con 26 puntos y Juan Pedemonte con 24. Federico Araujo anotó 20 para Cultural. Parciales: 26-16, 66-32, 92-40 y 125 a 56.

All Boys es otro que está bien arriba y le ganó como local a Atlético Villegas por 76 a 65. Gonzalo Yorio fue goleador con 18 puntos y el base Antonio Manera aportó 15 tantos. En la visita se destacó Manuel Puente, con 17 puntos y Ricardo Brite sumó 15. Parciales: 22-10, 42-36, 61-48 y 76-65.

Sportivo Independiente, en tanto, venció a Estudiantes en Santa Rosa por 83 a 72 con 23 puntos de Nicolás Henriquez. En el Celeste, Matías Fernández anotó 19. Parciales: 17-35, 32-50, 45-68 y 72-83.

POSICIONES

Ferro Carril Oeste, 27 puntos (12-3); All Boys, 27 (12-3) y Argentino (TL), 27 (11-5); Sportivo Independiente, 26 (11-4); Sportivo Realicó, 26 (11-4); Atlético Villegas, 19 (4-11); Estudiantes, 19 (4-11); Cultural Argentino, 18 (3-12) y CAJU, 15 (0-15).

PRÓXIMA FECHA

La última fecha se disputará el viernes 3 de noviembre:

Sportivo Independiente vs Ferro Carril Oeste, Cultural Argentino vs All Boys, Sportivo Realicó vs Estudiantes y Atlético Villegas vs CAJU. Fecha libre: Argentino (TL).

