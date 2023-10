Fútbol Senior 2023: Los ganadores del Clausura y los cruces de cuartos de final

Con actividad en Conhelo, Santa Isabel y Guatraché, se diputó la etapa final del Torneo Clausura que organiza, para jugadores mayores de 35 años, la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo de La Pampa.

En la Zona Oeste, Carro Quemado se quedó con el primer puesto de la categoría Master al vencer en la final a La Redonda 2-0 con goles de Roberto Torres y Mariano López.

El tercer puesto quedó para La Maruja, que le ganó 3-1 a Veteranos Telén con goles de Dardo Guerra -2- y Alexis Guassardo (Juan Manuel Cisnero para el perdedor).

Los goleadores fueron Mariano Alles (Winifreda) y Dardo Guerra (La Maruja), con 6; la Valla Menos Vencida fue la de La Redonda de Victorica y el premio “Juego Limpio” para Veteranos de Telén.

En la Zona Sur, Sportivo y Cultural San Martín se coronó al derrotar 5-4 en los penales a Club Darregueira, tras igualar 2-2 con goles de Pablo Schneider -2- para Sportivo y de Juan Stickar y Julián Iglesias para Club.

Tercero fue Deportivo Social y Colonial Santa Teresa, que goleó 3-0 a Campos de Acha con anotaciones de Carlos Kette, Nicolás Pastor y Diego Rebol.

CATEGORÍA EXPERTOS

En la categoría Expertos, La Redonda fue campeón tras imponerse 2-1 a Juan Irastorza en la final. Javier Rocca y Héctor Cortez anotaron para el ganador, y Diego Waldo para el perdedor.

Tercero quedó Senior de Santa Isabel, que empató con La Humada 3-3 con goles de Domingo Echegaray -2- y Nelson Coronel (SI) y Marcelo Lobos, Jorge Maya y Bernardo Corbalán (LH) y se impuso 4-3 en los penales.

Los goleadores fueron Jorge Maya (La Humada), Javier Rocca (La Redonda), y Domingo Echegaray (Senior de Santa Isabel), con 2 tantos; la Valla Menos Vencida la de La Redonda de Victorica, y Juan Irastorza de Telén; y premio “Juego Limpio” para Senior de Santa Isabel y La Humada.

CUARTOS DE FINAL

El próximo domingo, en las canchas del complejo “Horacio del Campo” de Toay, se jugarán los cuartos de final de la instancia Provincial –ganadores de Apertura y Clausura- en Master.

Los partidos serán La Humada vs Sportivo y Cultural San Martín; General Pico vs Santa Rosa; Veteranos de Santa Isabel vs Carro Quemado; y Winifreda vs Argentino Junior de Darregueira.

