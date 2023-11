Dólar blue: Massa reconoció “una especulación” para “mejorar la posición electoral”

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, destacó que “hubo avances muy importantes” en las investigaciones que se realizan en las cuevas financieras de la city porteña. “Sí entendemos que hubo avances muy importantes, que lo que demuestran es que hubo todo un proceso especulativo, usando el tipo de cambio como herramienta para que algunos ganen plata y otros, sobre la base de la especulación alrededor del dólar pudieran mejorar su posición electoral”, admitió Massa –el miércoles- en la conferencia de prensa que brindó en un hotel santarroseño, acompañado por el gobernador Sergio Ziliotto.

-Las cooperativas pampeanas, a través de la empresa Empatel, quieren prestar el servicio de telefonía celular, ¿van a tener esa posibilidad?

-Es un tema vinculado a cómo Enacom distribuye los espacios libres que tiene. Tiene espacios libres en lo que el 4G, ahora lo tiene en lo que ha sido el resultado de la licitación del 5G, así que será tarea de que el gobierno de La Pampa y el Enacom definan un esquema. Ahí hay una cuestión de principio de igualdad ante la ley que es el pago que hacen las telefónicas y que entendemos muchas veces que las cooperativas no lo pueden enfrentar con lógica razón, porque se trata de entidades primero con carácter asociativo, segundo sin el capital intensivo para poder desarrollar inversiones como lo que sí tienen las compañías multinacionales, entonces el secreto es que le encontremos inteligentemente la solución a ese principio.

-El dólar volvió a valores preelectorales, ¿tiene que ver con los allanamientos que se han realizado en las cuevas o con la relación que tenía “el Croata” con el banco de los Benegas Lynch?

-Esa causa está en secreto de sumario. Sí entendemos que hubo avances muy importantes, que lo que demuestran es que hubo todo un proceso especulativo, usando el tipo de cambio como herramienta para que algunos ganen plata y otros, sobre la base de la especulación alrededor del dólar pudieran mejorar su posición electoral. Pero soy de los que respetan profundamente la división de poderes, confío en el juez que está llevando adelante la investigación, entiendo que ha tenido determinación para llevarla adelante y librar detenciones. Entiendo que en el día de hoy hubo allanamientos… Como dije el primer día, más allá que me pueda costar un voto más o un voto menos, lo que aspiro es que los que especularon con el miedo de la gente, con la incertidumbre de la gente, vayan presos. Y la misma firmeza es la que planteé el otro día cuando vi que las petroleras retenían stocks disponible, esperando la negociación del aumento de precios y especulando con el precio del barril internacional, pidiéndole al Estado argentino 40% de aumento de la nafta. Que los argentinos sabemos que en este momento no la pueden pagar y terminó siendo parte de un juego de tire y afloje.

-¿Qué va a pasar con las tarifas si llega a presidente?

-Tenemos un camino trazado. Protegemos con subsidios generación para que las provincias paguen menos energía y protegemos a los usuarios jubilados y trabajadores de menores ingresos. Yo lo que quiero que sepan los pampeanos es que la tarifa de luz, si se eliminan los subsidios tal como plantea la otra fuerza política, representa cuatro veces más para los pampeanos el costo de la luz. Se ve en el costo de la luz y se ve en el costo del combustible. Ayer el otro candidato planteó la liberación del precio de la nafta. Yo quiero que sepan que esa propuesta lleva el litro de nafta de 350 a 800 pesos. Digo para que se entienda que las palabras lindas a veces traen resultados dolorosos.

-Leímos en la tapa de los diarios que los planes sociales pueden pasar a trabajar…

-Deben pasar a trabajar. Los planes sociales pasan al Ministerio de Trabajo desde el 1 de enero, tienen como obligación la contraprestación, tienen que rendir presentismo, tienen que hacer capacitación laboral, tienen que estar inscriptos en la bolsa de empleo de cada una de las provincias y el municipio y, además, si un empleador los toma, el Estado sigue pagando el salario, el empleador paga el complemento, y al empleador que ponga a alguien que hoy está en un programa de empleo en el mercado de trabajo, durante dos años no le cobramos cargas sociales. Queremos al trabajo como valor central.

-¿Está diciendo que quienes tienen planes no trabajan?

-Algunos sí, otros… Lo que queremos es que se incorporen al mercado de trabajo, que tengan seguro, que tengan derecho a la jubilación… La emergencia contra lo permanente. El trabajo es lo permanente.

-Los jubilados con la mínima no llegan a comprar lo básico que necesitan para vivir, ¿qué propone hoy Sergio Massa para los jubilados?

-Los bonos son de refuerzo porque la ley por sí sola no resolvió el tema del ingreso. Tomé la decisión como ministro, por encima de lo que dice la ley, 50 mil pesos por mes. Lo digo para que tengamos noción de que no solo que no les alcanza sino que, además, si sólo se aplicara la ley, como dice el otro candidato, estarían cobrando 50 mil pesos menos. El segundo tema es el tema de refuerzo de medicamentos. Dicen que eso es un subsidio. La canasta del jubilado tiene en el programa de medicamentos, que se llama Mejor vivir, 21 mil pesos por mes de medicamentos gratuitos. Si lo eliminan, como plantea el otro candidato, cómo van a hacer los jubilados para llegar a fin de mes sin el bono de 50 mil y sin los remedios. Ahora, el mejor remedio que podemos tener es el de aumentar nuestras exportaciones para fortalecer nuestra moneda y bajar la inflación.

-Usted ha planteado que si es presidente va a conformar un gobierno de unidad nacional. ¿Qué respuesta percibe del resto del arco político?

-Creo que hay muchos dirigentes, no solo políticos, también de los sectores productivos, como el campo, la industria, el mundo del trabajo, que tienen que estar representados también en el gobierno. Yo quiero que en el directorio del Banco Nación, cuando se define una política de crédito, haya una mirada federal por un lado y una mirada productiva por el otro. Que el chacarero sepa que esos anuncios van a tener anclaje en la sucursal del Banco Nación de su pueblo. Eso se lo planteé a la UIA y a las entidades rurales. La gente está dispuesta a construir, dejando de lado lo partidario, un proyecto para darle a la Argentina un proyecto de 10 años de desarrollo económico.

-¿Su idea es sumar personas al gabinete o buscar acuerdos duraderos?

-No estoy en la idea de acuerdos. Ya vimos lo que pasó en las últimas 72 horas y cómo crujen las fuerzas políticas cuando los acuerdos son entre gallos y medianoche y son pactos de reparto de cargos. Yo no quiero eso. Quiero el 10 de diciembre convocar a los mejores, algunos que ni siquiera son de la política.

-¿Para sumarlos al gabinete?

-Para sumarlos al gabinete, a la gestión, para el día a día. Que nos pongamos el overol y trabajemos los próximos cuatro años con el esfuerzo puesto en crecer, fortalecer las reservas, pagarle al FMI para sacarlo de la Argentina y consolidar nuestro proyecto de desarrollo industrial.

Comentarios

Comentarios