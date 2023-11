Los Sub 12 y Sub 13 de La Pampa, con varios castenses, subieron al podio en el Ca.Pra.Prov 2023

La Selección pampeana Sub 12 perdió ayer 3 a 2 ante Río Negro en la final de la sexta edición Campeonato Promocional Patagónico de voley, que se llevó a cabo en las canchas del Gimnasia Municipal Estándar Número 4 de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. En el certamen reservado para las categorías Sub 12 y Sub 13 masculino y femenino, La Pampa sumó un segundo puesto y tres terceros lugares.

En la final, disputada ayer por la tarde, el equipo Sub. 12 masculino de La Pampa cayó 3 a 2 ante Río Negro un partidazo, que mostró la paridad de ambos seleccionados en el Promocional.

El equipo que dirige Zappa llegó invicto a la final del certamen pero no pudo en el tie break ante el seleccionado rionegrino. El Sub 12 estuvo representado por Bruno Testa, Augusto Arnuz, Lemuel Resch, Jeremías Mujica, Gadiel Chávez, Fernando Ortiz, Vicente González, Karim Todo, Lorenzo Tapie y Valentino Nagel.

El Sub 13 masculino también se quedó con el tercer lugar del podio, con el plantel integrado por Vicente Campasso, Bautista Bonivardo, Joaquín Martínez, Enzo Tomasso, Bautista Villalba, Juan Trejo, Ignacio Chamorro, Lisandro Lobos, Dante Hirtz y Ángel Ayala.

Terceros puestos.

En tanto que el Sub 12 femenino y el Sub 13 femenino se quedaron con el tercer puesto. La categoría menor le ganó 3 a 1 ante Santa Cruz luego de haber perdido 3 a 1 ante la Selección de Chubut en las semifinales. El plantel estuvo conformado por: Costanza Pascal, Renata Krahn, Valentina Sosa, Emilia Pérez, Angelina Resch, Sofía Mira, Priscila Roldán, Eluney Epulef, Isabela Eleno, Luisina Riela.

El Sub 13, en tanto, venció por 3 a 2 en tie break a Santa Cruz, en un partido vibrante. Los equipos femeninos pampeanos del Sub 12 y Sub 13 cerraron la etapa clasificatoria con tres victorias y tres derrotas.

El Sub 13 lo integraron Zaira Agüero, Malena Gatica, Camila Pascual, Isabela Cavalieri, Daira Escudero, María Paz Boga, Isabela González, Abril Medina, Victoria Riela y Evelyn Domínguez.

