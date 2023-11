La nueva vocera de Milei ahora comparó al matrimonio igualitario con tener piojos

La vocera de Javier Milei comparó al matrimonio igualitario con tener piojos. «si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos», dijo Diana Mondino.

Mondino es diputada electa por LLA y tras las elecciones fue designada junto a Guillermo Francos como vocera del espacio para evitar tropiezos como los ocurridos antes de la primera vuelta.

Mondino había causado controversia días atrás cuando habló del mercado de órganos y también al proponer que los vecinos de los barrios populares juntaran el dinero para pagarse sus propias cloacas.

La diputada electa y dueña del banco fundado por su padre Víctor, volvió a generar polémica al referirse al matrimonio igualitario en LN+.

«Como liberal estoy de acuerdo el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos», explicó Mondino.

«Pero el piojo puede contagiarte», fue lo único que respondió Luis Novaresio. «Por eso hay normas que para la convivencia social se tienen que poner. Pero si hay algo que hace más feliz a una persona y no afecta a otros, por qué no», dijo Mondino.

