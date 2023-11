La Pampa Corre 2023: Los ganadores y las clasificaciones de los atletas de Castex

Los piquenses Juan Rodríguez y Paola Montero triunfaron en la prueba de 10 Km en Metileo, por la octava fecha del campeonato La Pampa Corre 2023. En los 5 Km los triunfos fueron para Leandro Valdez y Mayra Toy. Las castenses Marlen Sosa en los 10 Km y Rocio Sueldo en los 5 Km, subieron al podio.

En los 10 Km, entre los caballeros, el podio quedó integrado por los piquenses Juan Rodríguez, Mariano Cluster y Luis Leguizamón. En esta prueba participaron los castenses Juan Pablo Arias (12 en la general – 2 en la categoría de 35 Años), Hugo Ramero (36 en la general – 6 en la categoría de 50 Años) y Diego Parra (38 en la general – 8 en la categoría de 50 Años).

La piquense Paola Montero fue la ganadora de los 10 Km entre las damas, aventajando a la santarroseña Carola Esparza y la castense Marlen Sosa (3 en la general – 2 en la Categoría de 30 Años).

5 KM

Entre los varones, el podio de los 5 Km quedó compuesto por el piquense Leandro Valdez, el villeguense Julio Polarolo y el quemuense Cristian Constantini.

Entre los castenses, compitieron Jorge Puebla (9 en la general y en la categoría de 40 Años), Hugo Gebruers (17 en la general y 2 en la categoría de 35 Años), Hugo Javier Martin (30 en la general y 6 en la categoría de 40 Años), Matías Handorf (34 en la general y 3en la categoría Sub 23), Matías Renzo Dishnaider (39 en la general y 3 en la categoría Sub 23), Martín Dishnaider (40 en la general y 4 en la categoría Sub 23), José García (46 en la general y en la categoría de 35 Años) y Federico Gebruers (47 en la general y 6 en la categoría Mayores).

La trenelense Mayra Toy triunfó entre las damas, y la secundaron la castense Rocío Sueldo (2 en al general y 2 en la categoría de 30 Años) y la caleufuense Devora Díaz.

Acá también compitieron las castenses Luciana Tamagnone (17 en la general y 2 en la categoría de 40 Años), Analía Verónica Moyano (31 en la general y 7 en la categoría de 40 Años), Patricia Pereyra (34 en la general y 6 en la categoría de 45 Años), Ana Miranda (35 en la general y 4 en la categoría Mayores), Nélida Moyano (37 en la general y 4 en la categoría 50 Años).

TODAS LAS CLASIFICACIONES

