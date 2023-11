TRFA 2023/2024: All Boys y Alvear FC lideran las zonas de los pampeanos

Concluida la segunda fecha de las zonas 1 y 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024, All Boys de Santa Rosa y Alvear FC son momentáneamente los líderes. Esta fecha comenzó el viernes y concluyó este domingo con partidos en Eduardo Castex, General Acha e Intendente Alvear. RESULTADOS – POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA

ZONA 1: EMPATE EN CASTEX

Estudiantil y General Belgrano empataron 1 a 1 en el estadio Próspero Jañez de Eduardo Castex, con goles de Baustista Cortiglia para los castenses y Juan Cruz Ayende para los santarroseños.

En esta zona la fecha comenzó el viernes, con el triunfo de All Boys por 3 a 2 frente a Racing Club. Los tantos auriazules fueron convertidos por Brian Ramírez, Hernán Altolaguirre y Giuliano Guinchinao, mientras que Emanuel Viceconte y Francisco Biasutti habían establecido los empates transitorios para los castenses.

POSICIONES: All Boys, 6; Racing Club, 3; Estudiantil y General Belgrano, 1.

PRÓXIMA FECHA: Racing Club vs General Belgrano y All Boys de Santa Rosa vs Estudiantil.

ZONA 1: LIDERA ALVEAR FC

Unión Campos de General Acha y Costa Brava empataron sin goles, y el arquero Carlos Genova le contuvo un penal a Pablo Agüero.

En Intendente Alvear, Alvear FC derrotó 3 a 1 a Deportivo Winifreda, con anotaciones de Bautista Bartolomé –en dos ocasiones- y Matías Steib para los alvearenses, y Enzo Furh para los winifredenses, y fueron expulsados Mariano Nagore, Gustavo Friedrich y Alejandro Macinas en los equipos perdedor, y Tobías Barrios en los azules.

POSICIONES: Alvear FC, 4; Deportivo Winifreda, 3; Costa Brava, 2; Unión Campos de General Acha, 1.

PRÓXIMA FECHA: Deportivo Winifreda vs Costa Brava y Unión Campos de General Acha vs Alvear FC.

