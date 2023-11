Artistas pampeanos y la Banda Sinfónica de La Pampa brillaron en el CCK

El director de la Banda Sinfónica de la Provincia, Manuel Gerez, contó sus sensaciones y experiencias tras la participación en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde la agrupación musical y artistas pampeanos se mostraron en esta vidriera federal.

El concierto en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner tuvo varias implicancias y aspectos importantes para reflejar. «El primero, desde lo institucional, es un hito para la Banda Sinfónica de La Pampa, esa presentación en un escenario emblemático e imponente. Y la segunda, es la propuesta artística que llevamos, puesto que compartimos”, expresó Manuel Gerez.

“El proyecto –relató- en sí se trató de mostrar música enteramente pampeana gracias a la generosidad de los creadores y compositores que nos brindaron su música para que pudiéramos llevarlos a un formato sinfónico, sin perder la esencia y la originalidad».

«Desde ese aspecto pudimos construir un concierto muy versátil y donde convivieron muchas estéticas que reflejan la realidad del panorama musical desde nuestra Pampa. Yo tengo un profundo amor por mi tierra, creo en un sonido filosófico que tiene que ver con las profundidades de nuestras letras y nuestras armonías, equivale a decir que siento que pudimos plasmar un verdadero panorama en cuanto a la música en la actualidad».

El auditorio colmado, «nos brindó una calidez inmensa”. “Todos los artistas pudimos disfrutar del cariño de la gente y en particular, muchos amigos sorprendidos de la performance y también de toda la producción», resaltó.

PACKAGING Y REPERCUSIONES

El público se pudo llevar un pendrive «que hermosamente está dispuesto en un packaging que es verdaderamente singular».

«Creo que aquellos que pueden o que pudieron disfrutar del concierto en vivo vieron claramente plasmado el cariño del que yo hago referencia», dijo el entrevistado.

Y continuó: «de las sensaciones, la más particular es una profunda emoción colectiva, el cariño y respeto del público en la recepción de nuestras interpretaciones, y en cuanto a la performance, la atención plena, la conciencia plena de vivir el momento que nos estaba sucediendo”. “Y en lo particular, mucha serenidad para no perderme la oportunidad de disfrutar esta inmensa posibilidad que tuvimos como profesionales», concluyó Gerez.

