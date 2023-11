Ziliotto: “Thatcher es asesina de cuatro pampeanos y puso en riesgo a muchos otros”

El gobernador Sergio Ziliotto analizó que en el debate presidencial, del pasado domingo, quedó en claro los dos modelos que están en juego en el balotaje de este domingo 19. «El otro candidato demostró que no está a la altura de las circunstancias para gobernar un país como Argentina, donde hay un Estado que es la columna vertebral de las políticas públicas», dijo.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto afirmó que el actual ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa «garantiza la unidad nacional, la producción y el trabajo».

«El debate presidencial marcó claramente dos modelos de Argentina. Sergio Massa, dejó en claro que garantiza el proyecto de unidad nacional y el proyecto de producción y trabajo con todos los argentinos adentro. El otro candidato demostró que no está a la altura de las circunstancias para gobernar un país como Argentina, donde hay un Estado que es la columna vertebral de las políticas públicas», aseguró.

Ziliotto habló con la prensa este martes luego del acto de entrega de equipamiento, motos y cascos, para la Policía de La Pampa realizado en la explanada de Casa de Gobierno.

Consultado por la reivindicación que hizo Javier Milei sobre Margaret Tatcher, el gobernador fue contundente: «sabemos que tenemos cuatro héroes de Malvinas que perdieron la vida a partir de una decisión de Thatcher. Sinceramente, creo que hay líneas que no se deben atravesar. Y en la provincia de La Pampa, claramente, Margaret Thatcher es asesina de cuatro pampeanos, pero también de muchos que pusieron en riesgo su vida, y creo que de ahí es el límite. No es una líder mundial».

Dijo también que Milei tiene un «desconocimiento de las normativas no solo nacionales sino internacionales. Cuando se habla de romper relaciones con China y Brasil que son, en el caso de La Pampa, nuestros principales socios comerciales, lo minimiza a una relación entre privados y eso no es así. Existe una Organización Mundial de Comercio que fija reglas de juego donde se discuten aranceles, que es la relación entre los Estados. Ese es un pequeño ejemplo de cuál es el país que Sergio Massa tiene en la cabeza y no sabemos cuál es el que está en la cabeza de Milei»

– Massa habló de trasladar el modelo de Tigre a ciudades de más de 50 mil habitantes en materia de seguridad.

– En el caso de las provincias hay que ver la normativa constitucional. En La Pampa el máximo responsable de la seguridad es el Gobierno provincial. Nosotros estamos trabajando. El modelo que se plantea es de mayor equipamiento, y con el involucramiento de la sociedad y con un crecimiento económico. Sabemos que el mayor ordenador social es el trabajo, sin trabajo no solo hay pobreza, sino hay desintegración familiar, aparece el consumo de alcohol y de drogas, y eso desintegra una familia y la sociedad. A partir del trabajo todas las demás políticas públicas son mucho más fáciles de implementar. Cuando aparecen las necesidades en las familias, aparecen otras oportunidades de quienes están al margen de la ley y generan situaciones de inseguridad. Hay que tener en claro que hay soluciones de fondo y paliativos. Hay que profundizar el trabajo pleno, salarios de calidad y una sociedad con reglas de juego claro.

– El 19 de noviembre marcará un antes y un después, el marinismo propone una revisión del Partido Justicialista. ¿Aquí es necesario?

– Es una decisión dentro del partido charlada con todos los dirigentes. Hoy tenemos una cuestión que no podemos soslayar ningún esfuerzo para el 19. El futuro del peronismo en La Pampa y en Argentina dependerá del resultado del día 19.

– Antes del proceso electoral hizo una analogía con respecto al futbol de tres partidos. Ahora, ¿se define en los 90 minutos, o alargue y penales?.

– No tengo dudas que el resultado nos va a favorecer, pero para eso tenemos que trabajar hasta último momento

– ¿Se activa la cláusula gatillo de estatales a partir de la inflación de octubre?

– Quedamos en volver a juntarnos en el mes de noviembre. La semana que viene estaremos haciendo la convocatoria y partir del futuro de la economía y los ingresos de nivel nacional tomaremos una decisión.

– ¿Habrá bono para estatales a fin de año?

– Como lo dijo el ministro de Hacienda, estamos preparando dos presupuestos en virtud de cuál es resultado del 19 y más allá del resultado cuál es la Argentina que viene.

