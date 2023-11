Diputados sacó dictamen para que colegios de gestión privada pasen al sistema educativo provincial

Con la presencia del ministro de Educación Pablo Maccione y la subsecretaria de Educación Marcela Feuerschvenger, se conformó un plenario de las comisiones de Legislación General, Hacienda y Presupuesto y se emitió dictamen favorable por mayoría, y la minoría fijará posición en el recinto, al proyecto donde se propicia la transferencia a la gestión estatal del Sistema Educativo Provincial de las instituciones educativas de nivel secundario de gestión privada que constituyan la única oferta en sus localidades.

Maccione señaló que esta iniciativa “no trata de estatizar sino de abrir la posibilidad de que los colegios que lo definan, puedan pasar a la órbita de la provincia”. “Hubo notas, reuniones, se les ofreció alternativas de distinto tipo como aumentar los recursos, pero el reclamo era permanente. Fue por estas cuestiones que se envió este proyecto”, explicó el titular de Educación.

En la ronda de preguntas se le consultó por la situación de los decentes y que sucederá con los inmuebles y el mobiliario de las instituciones. “Todo el equipamiento y el inmueble pasan a la provincia. En el caso de Colonia Barón el edificio es provincial. También el de Alta Italia”, respondió Maccione.

Por su parte, Feuerschvenger dijo que “la condición de los docentes en colegios privados es de titular y eso se seguirá respetando. No hay riesgo de que ningún docente sea desplazado”, señaló la subsecretaria.

RECLAMOS DE ALUMNOS

También se realizó una consulta por la situación de los alumnos del colegio Nervi, quienes manifestaron una serie de planteos por las horas libres. “Estuvimos escuchando las preocupaciones de los estudiantes del establecimiento y seguiremos acompañándolos”, respondio Maccione. “Estamos fortaleciendo las entidades educativas a partir del nuevo régimen académico, el cual indica que los alumnos tienen que permanecer en la institución a pesar de que no concurra un docente. Vamos a acompañar y dar respuestas a demandas como estas que han surgido”, agregó.

A su vez, Feuerschvenger remarcó que “este año promovimos en toda la provincia los centros de estudiantes y las cooperativas”. Y agregó: “Estamos trabajando en los colegios las problemáticas de Salud Mental, que era una demanda de los alumnos. A veces los reclamos surgen cuando se abren los espacios de participación y estos es saludable”.

“En 2023 -continuó la subsecretaria- todas las escuelas de la provincia tienen horas adicionales. Son horas que pone la provincia para fortalecer la escuela secundaria. Además, tenemos el programa de Vértice Educativo, donde se trabaja con las familias. Hoy el objetivo es más educación con más calidad”.

También se preguntó si está contemplado que instituciones privadas que no son de oferta única en su localidad, tienen la posibilidad de pasar a la órbita de la provincia. “La definición política fue solo para los colegios secundarios de oferta única, lo que no significa que no se pueda asistir desde la provincia. Las soluciones allí se pueden acompañar a través de subsidios”, respondió el ministro.

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE

Por otro lado, se realizó una consulta por la construcción del edificio del Instituto de Formación Docente. “El proyecto está finalizado y es con fondos nacionales. Lo cierto es que cuando estuvo listo para llamar a licitación no se presentaron interesados”, dijo el titular de la cartera educativa.

“Creemos que esta situación de incertidumbre que estamos atravesando en este año tan particular es lo que preocupa a muchas empresas, porque si existe la posibilidad de la eliminación del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Educación, nadie puede garantizar los pagos. Una vez que hayamos pasado este contexto, suponemos que se va a poder retomar con este proceso”, concluyó Maccione.

UNIDAD DE MEDIDA HOMOGÉNEA

En el plenario de comisiones de Asuntos Agrarios y Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de La Pampa, se emitió dictamen favorable por mayoría, y la minoría fijará posición en el recinto, al proyecto donde se implementa el Régimen Especial de Créditos en Unidad de Medida Homogénea, igual a tres veces los megavatios hora (MWH) promedio facturados por CAMMESA en el año 2022.

“Esta iniciativa tiene el fin de abastecer la demanda energética de los pampeanos. Además, es un reconocimiento al esfuerzo de los sectores del sistema eléctrico provincial para mantener su conducta aún en situaciones adversas”, explicó el diputado Ariel Rojas.

“El Ejecutivo provincial, entonces, decide distribuirlo a cada cooperativa, en consonancia con la política que lleva adelante, que es participativa, equitativa, moderna, y por medio de la cual concibe a la energía como un servicio para el desarrollo territorial”, cerró.

