La Libertad Avanza denunció que Gendarmería cambia el contenido de las urnas

Según el documento, hechos similares ocurrieron «en algunas mesas de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Misiones, Chaco y Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y seguramente en otras provincias».

En el final del escrito, los apoderados de LLA le piden a la Justicia que «se le otorgue participación más activa en el dispositivo de custodia y seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones a la Fuerza Aérea Argentina y a la Armada Argentina».

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció hoy que denunciará judicialmente a los apoderados de La Libertad Avanza (LLA) por instalar la sospecha de que efectivos de la Gendarmería Nacional podrían llevar a cabo una maniobra que perjudicaría al candidato de ese espacio político.

También aseguró que la acusación hecha por LLA es algo «burdo y deleznable, como todo lo que quieren hacer estos tipos que no tienen formación política y hacen daño con su lengua».

Y agregó que no va a permitir «que sigan avanzando con esa porquería y porque hay que contarle a la sociedad que no es verdad que sucedan esas cosas, no solo con la Gendarmería sino con ninguna fuerza».