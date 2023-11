Salta será sede del Master Final del circuito A1 Pádel con las mejores parejas del mundo

El Master Final del A1 Padel, que se realizará en el estadio Delmi de Salta, entre el 13 y el 17 de diciembre, con la participación de las ocho mejores parejas del mundo, fue lanzado hoy, por el número 1 del circuito, el salteño Maximiliano Arce, y el secretario de Deportes provincial, Sergio Chibán. “Será un sueño poder jugar en casa y sentir el cariño de todo el público que me sigue y no me ha dejado caer”, dijo Arce, quien destacó que se siente “muy emocionado y sorprendido” de que el torneo se juegue en Salta.

El deportista manifestó que se trata de “un gran gesto del presidente del circuito, Fabrice Pastor, y no me cabe duda de que el Delmi va a estar lleno”, tras lo que aprovechó para invitar a los salteños y a los amantes de esta disciplina del país a presenciar el torneo en Salta.

La presentación del Master Final A1 Padel se concretó hoy, en los salones el hotel Alejandro I, del centro de la capital salteña, donde Arce estuvo junto a Chibán, mientras que Pastor, que es Ceo y fundador de este circuito, se comunicó vía videoconferencia desde España.

“Cuando se dio la oportunidad de que Salta sea sede, no lo dudamos”, expresó Pastor, quien destacó que “estamos felices de llevar el circuito, que por primera vez visita la provincia”.

Luego, señaló que “este es el certamen que todo jugador sueña con jugar y solo estarán presentes las mejores ocho parejas del año”, y agradeció el acompañamiento del Gobierno de Salta para la realización del torneo.

Se trata del último torneo de la temporada de este circuito mundial, que se desarrollará en el estadio Delmi, entre el 13 al 17 de diciembre.

“Será un espectáculo de envergadura internacional, y además Maxi Arce es nuestro embajador en el circuito mundial”, expresó Chibán, quien recordó que “Salta es una ciudad reconocida por su afición al pádel y es la casa del número uno del mundo junto a su pareja de juego, Franco Dal Bianco”.

Del lanzamiento desarrollado hoy también participaron, el subsecretario de Deportes de Salta, Federico Abud; y el manager de Arce, Carlos Vidal González.

La preventa de 350 entradas para plateas y preferenciales ya se encuentra a la venta y se pueden adquirir ingresando al portal passline.com.

Salta será la quinta ciudad argentina en sumarse a la lista que visitará el A1 Pádel.

Arce-Dal Bianco ya acumulan 9 torneos ganados en 2023 y antes de disputar el Master Final en Salta estarán en la ciudad francesa de Beausoleil, donde se disputará el Grand Master entre el 4 y el 10 de diciembre.

Aunque fueron varias las ciudades postuladas para acoger el Master Final, incluso el proyecto también podía darse en Estados Unidos, finalmente Salta se quedó con la sede, algo considerado histórico para el deporte local.

