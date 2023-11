David Guetta vuelve a Buenos Aires y se presentará en el Movistar Arena

A un año de su último show en el Movistar Arena, el DJ, compositor y productor francés David Guetta regresará a ese estadio del barrio porteño de Villa Crespo el sábado 6 de enero próximo, cuando repasará el repertorio de grandes éxitos que lo llevaron a consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la música electrónica a nivel internacional.

Dueño de una trayectoria en la industria que ya acumula más de dos décadas sobre los escenarios, y que produjo hits como «When Love Takes Over», «Memories» o «Titanium», Guetta se reencontrará con el público local días después de una parada playera en la ciudad uruguaya de Punta del Este.

El músico de 56 años viene de un 2023 en el que estrenó el bailable single «Baby Don’t Hurt Me», junto a las cantantes de pop Anne-Marie y Coi Leray, como seguimiento de su exitoso «I’m Good (Blue)», track con la participación de Bebe Rexha que sampleó el megapopular single de 1998 «Blue (Da Ba Dee)» del grupo italiano Eiffel 65 y que obtuvo nominaciones en los Grammy y los MTV Europe Music Awards.

Con más de 50 millones de álbumes vendidos, múltiples galardones y certificaciones discográficas de oro y platino, el francés sumó un lanzamiento más en las últimas semanas con una nueva versión de la mencionada «I’m Good», esta vez con las voces de la brasileña Ludmilla y el rapero argentino Lit Killah.

Además, en la actualidad Guetta continúa trabajando junto a su colega danés Morten en su proyecto colaborativo y under Future Rave, con el que buscan explorar y desarrollar un nuevo género dentro del estilo electrónico y del que ya nació un sencillo, «Something To Hold On To».

La preventa exclusiva de las entradas para el show comenzará este viernes 17 de noviembre a las 10 a través del sitio www.movistararena.com.ar, donde a partir del día siguiente estarán disponibles para la venta general.

