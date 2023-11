Racing de Castex subcampeón de la Copa Argentina Sub 14 en Chapadmalal

En Chapadmalal finalizó la Copa Argentina Sub 14, con los títulos de los varones de Ciudad de Buenos Aires que derrotaron en la final a Racing Club de Eduardo Castex, y en la rama femenina Atlético Sastre se quedó con el título, tras vencer en el partido definitorio a Provincial.

De este torneo participaron 30 equipos femeninos y 27 masculinos, y fue la edición con más clubes de este 2023. Luego de la fase de grupos, en ambas ramas se definieron los 16 mejores, que jugaron en formato de play off desde octavos de final. Y los demás equipos continuaron jugando por la Copa de Bronce y la definición del resto de los puestos, publicó la Feva en su página oficial.

Este viernes -por la noche- se definieron las finales. En la rama femenina, Provincia tuvo su revancha contra River y Sastre le ganó a Ciudad. En tanto, en el masculino, Ciudad dejó en el camino a Pila y Racing Club de Eduardo Castex le ganó a Lomas de Zamora.

DEFINICIONES

Hoy, en horario matutino, comenzaron las finales de la Copa Bronce donde se consagraron campeones el femenino de Estudiantes de Olavarría y el masculino de Once Unidos.

En las definiciones de la Copa de Plata festejaron Náutico entre los chicos y GER en la rama femenina, ambos equipos de Rosario.

MEDALLA DE BRONCE

En la previa de la final se jugaron los partidos por el tercer puesto. Allí, Pila redondeó un histórico torneo para el club, tras derrotar 3 a 0 a Lomas de Zamora para llevarse la medalla de bronce. Por su parte, en el femenino el duelo metropolitano fue para River Plate, que después de 2 horas 30 minutos de juego, venció a Ciudad.

En el estadio principal y con buen marco de público comenzó la final femenina. Sastre se recuperó de un mal comienzo y se llevó el primer set, pero Provincial respondió en el segundo para darle paridad al marcador. No obstante, Atlético recuperó contundencia y dominó el tercero y cuarto para definir el título 3-1 y ser campeón invicto.

Posteriormente fue el turno de la final masculina. Ciudad fue superior los dos primeros sets y aunque en el tercero Racing Club dio pelea, el equipo de Capital Federal tuvo un mejor cierre y se quedó con el título con el triunfo en sets corridos.

POSICIONES FINALES

–Rama Femenina

1- Atlético Sastre

2- Provincial

3- River

4- Ciudad

5- Villa Dora

6- Ferro

7- Devoto

8- Maipú

9- GER

10- Once Unidos

11- A. Pergamino

12- Mar Chiquita

13- Ever Ready

14- Def. Banfield

15- Almafuerte

16- SM Porres

17- Estudiantes de Olav.

18- Olimpo BB

19- GyE Santa Fe

20- Andes Talleres

21- Rowing

22- Universitario

23- San José

24- Brinkmann

25- Obras SJ

26- Aseba

27- Club Bell

28- Red Star Catamarca

29- Racing LPA

30- Racing de Gualeguaychú

–Rama Masculina

1- Ciudad

2- Racing Club de Eduardo Castex

3- Pila

4- Lomas Z.

5- Sonder

6- Obras

7- Paracao

8- Recreativo

9- Náutico Avellaneda

10- C. San Miguel de Nogoyá

11- Ferro

12- Campana

13- Tuc. de Gimnasia

14- Italia G. Roca

15- SM Porres

16- Ever Ready

17- Once Unidos

18- Manantial

19- Don Bosco

20- Indepte Gualeguaychú

21- Estudiantes LP

22- Maipú

23- Aseba

24- UNSJ

25- Mar Chiquita

26- Red Star

27- CEF 7

