Pregno enojado con dirigentes de JxC: «Salieron a dar apoyos vaya a saber con qué acuerdos”

El diputado provincial electo de Juntos por el Cambio (JxC), Sergio Pregno, planteó que en este balotaje se enfrentan “dos modelos antagónicos”. “Nuestro partido no se expresó públicamente y nosotros seguimos los lineamientos del partido y no nos vamos a expresar públicamente en favor de ninguno de los candidatos”, dijo el dirigente radical en la transmisión de Radio DON 101.5 Mhz.

El entrevistado admitió disconformidad con los dirigentes de JxC que “a tres días de las elecciones de octubre salieron a dar apoyos para cualquier lado, vaya a saber con qué acuerdos políticos”.

“No me cayó bien. Muchos dirigentes se fueron para un lado y para el otro, y no me parece bien. Hay un frente programático que tendría que haber tomado decisiones en conjunto”, destacó.

Comentarios

Comentarios