Una caricatura del New Yorker sobre un perro en Internet se vendió en una cifra récord

En 1993, The New Yorker publicó una caricatura en la que aparecían dos perros sentados frente a una computadora en donde uno le dice al otro: “En Internet nadie sabe que eres un perro”. Hoy en día, la imagen icónica ostenta el récord de ser la caricatura del New Yorker más reimpresa en la historia de la revista y el dibujo original se vendió en una subasta por 175.000 dólares, la cifra más alta jamás pagada por una caricatura de un solo panel.

Según Heritage Auctions, el postor anónimo que lo consiguió había estado intentando comprarlo desde su publicación hace 30 años.

«La mayoría de la gente ni siquiera había usado Internet en 1993. Yo ciertamente no tenía conexión», dice Bob Mankoff, ex editor de dibujos animados del New Yorker, a Thomas Germain de Gizmodo.

“Pero creo que parte de su éxito proviene del hecho de que todos vivimos en el mundo que presagió esa caricatura. Hay una manera en que la antena de un caricaturista puede conectarse con el espíritu de la época, y [una] buena caricatura comprime el mensaje de la manera más simple posible”.

Peter Steiner, el caricaturista, todavía está estupefacto por el éxito del panel, ya que inicialmente lo envió a la revista como parte de un lote más grande de dibujos animados y no esperaba que se vendiera.

Cuando la revista lo seleccionó, “quedé encantado, pero un poco desconcertado”.

El cómic de Steiner no ganó mucha popularidad al principio, pero su popularidad creció con el tiempo.

Incluso a medida que la tecnología evolucionó, muchos pensaron que capturaba el espíritu de la era de Internet.

La imagen se ha reimpreso en innumerables camisetas, tazas y otros productos, e inspiró una obra de 1995 sobre salas de chat.

Como escribió Glenn Fleishman del New York Times en 2000, Bill Gates una vez pagó apenas 200 dólares para usar el cómic en su libro de 1995, The Road Ahead.

Comentarios

Comentarios