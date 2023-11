El anticipado campeón de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), coronó este domingo su 19na. victoria de la temporada en la última fecha, el Gran Premio de Abu Dhabi.

El piloto de Países Bajos cruzó la meta escoltado por el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y el británico George Russel, de Mercedes.

