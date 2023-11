Choque en Santa Rosa: Autorizaron la ablación de órganos de joven motociclista

La Justicia autorizó la ablación de órganos del joven motociclista que sufrió graves lesiones en un siniestro vial. Se encontraba internado con muerte cerebral en el hospital René Favaloro.

La noticia fue confirmada por fuentes judiciales. «Se dio autorización para hacer la ablación de órganos», indicaron y estimaron que se concretaría durante la madrugada de este jueves, publicó el diario La Arena.

En ese sentido, explicaron que este paso no modifica el expediente judicial. «La autorización es para que la forense vaya y efectivamente fallezca la persona, que es el momento que harán la ablación, pero hasta ese momento no. Tenía muerte encefálica y para la Justicia no es considerado fallecido», precisaron.

Desde Cucai La Pampa indicaron que el operativo inició hoy a las 15. «El potencial donante fue aceptado por el equipo del Italiano de Mendoza para ablacionar corazón y pulmones, y el equipo del Hospital Austral realizará la ablación hepática y renal», detallaron ante la consulta de este diario y contaron que lo previsto era que los aviones llegarán hoy a última hora.

El hecho.

El joven de 26 años, identificado por las autoridades como Maximiliano Miranda, estuvo involucrado en el grave choque que ocurrió el lunes en la calle Telén. Por la misma, en dirección norte-sur se dirigía una EcoSport conducida por un hombre y al llegar con intersección con Hucal, según comentaron fuentes policiales, “realiza una maniobra de giro hacia su izquierda con fines de retomar la última calle mencionada”.

“Mientras gira, es impactado en su vértice delantero izquierdo por el frente de motocicleta marca Motomel, modelo Skua 250 cilindradas al mando de un joven de 26 años que circulaba por la misma arteria. Al divisar el giro del automóvil, intenta realizar una maniobra evasiva, pero no logró su cometido”, explicaron.

Por la fuerza del impacto, el joven cae sobre el pavimento goleándose en varias zonas del cuerpo. “Llevaba el casco puesto, pero se le habría salido”, comentaron.

Al lugar del hecho acudió rápidamente la Policía y personal del Servicio de Emergencias Médicas porque el joven quedó tendido sobre el suelo “inconsciente”. Rápidamente fue trasladado al hospital de Complejidad Creciente René Favaloro por “posible fractura de cráneo”.

Se le realizó el test de alcoholemia al conductor de la EcoSport, resultado que dio “negativo”. El hombre también solicitó asistencia médica en su muñeca izquierda y por ello fue trasladado al hospital Evita. El joven de 26 años se encuentra internado con muerte cerebral, informaron fuentes de la Fiscalía.

El conductor del vehículo fue indagado el martes a las 10 de la mañana en el Ministerio Público Fiscal. «Se le tomó declaración y quedó inhabilitado por sesenta días», precisaron. En la causa interviene la Fiscalía de Delitos contra las personas, a cargo de Cecilia Martiní, con colaboración de Selva Paggi.

