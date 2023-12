Inauguraron la nueva sede del Incitap en Santa Rosa

La presidenta del Conicet, Ana Franchi, encabezó la inauguración de la nueva sede del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (Incitap). La oficina funcionará en el edificio del Correo Argentino de Santa Rosa.

“En enero del 2021 visité La Pampa, me encontré con Javier Breccia y me contó sobre la posibilidad de actualizar las instalaciones del Instituto. Hoy afortunadamente es una realidad. Para que ello ocurra siempre hay muchas personas involucradas que ponen de su tiempo dentro de una carrera científica, para que esto se haga realidad y puedan tener hoy un espacio donde van a poder trabajar mejor. Se preguntarán ¿Alcanza? Seguramente que no, pero vendrán dos y tres pasos más para seguir creciendo. Fundamentalmente felicito y agradezco», dijo Franchi.

La funcionaria nacional felicitó a todos los trabajadores y trabajadoras del Incitap, porque “seguramente tuvieron más tiempo dedicado a ver precios de materiales y mano de obra de construcción para que hoy esta oficina se encuentre así”. “Agradezco –continuó- a las Universidad Nacional de La Pampa que siempre estuvo ahí como universidad pública, que ofreció a todos sus graduados para que estén acá haciendo sus doctorados como nuestros socios naturales”.

CAMBIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Con relación al cambio de gestión presidencial, la funcionaria dijo que “la alegría” de la apertura de esta oficina “se ve fuertemente opacada por la incertidumbre que nos depara, a una semana, el cambio de Gobierno”.

“La continuidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación está absolutamente acechada. No habrá Ministerio, este es un Ministerio que se creó en el año 2007 con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con una fuerte apuesta de esos gobiernos a la ciencia y tecnología, cuando triplicamos el número de investigadores e investigadoras y se quintuplicó el número de becarios y becarias hacia un horizonte donde los jóvenes podían pensar que se puede ser científico o científica en nuestro país´», continuó.

“En el año 2018 el Ministerio fue degradado a Secretaría, junto con otras situaciones como fue la disminución de los ingresos de los jóvenes, donde exportamos gratuitamente nuestros bienes más preciados, donde todos invertimos a través del Estado durante años en carreras universitarias y doctorados y post-doctorados, estamos hablando en 15 años de inversión de todo el pueblo argentino”, expresó.

“Es aquí donde se ve la responsabilidad de los y las científicas y del Estado para sostener esta película, que si se les corta a cada uno de ustedes, frustra a su familias porque una carrera científica es una apuesta familiar, pero también se ve frustrada una generación de acá a 15 años que ya no va a estar. Tuvimos la noche de los bastones largos, tuvimos la dictadura, los 90 y el revival que tenemos ahora, cuando nos mandaron a lavar lo platos, etc..”, manifestó.

LEY DE FINANCIAMIENTO

Franchi destacó que en esta gestión que concluye el domingo 10, se sancionar leyes “muy importantes”. Y ejemplificó la Ley de Financiamiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

“En el 2015 la función ciencia y técnica significaba el 0,35% del PBI, en el 2019 tenía el 0,22%. Esta Ley va a aumentando el porcentaje del PBI dedicado a la ciencia y tecnología. En el 2024 debería llegar al 0,34%, un aproximado a 240.000 millones y en 2032 arribar al famoso 1%”, explicó.

“Sabemos que no alcanzaría porque esa es la inversión estatal. En todos los países hay inversión estatal, pero también una importante inversión privada y para eso también hubo leyes, como la de la Nanotecnología y la Ley de la Economía del Conocimiento y todo eso favorecía que los privados invirtieran junto con el Estado es un desarrollo científico”, informó.

La presidenta del Conicet detalló que actualmente “hay varias instituciones de ciencia y técnica que desconocen su futuro”. “El Conicet tiene 65 años de existencia, siendo la primer institución latinoamericana gubernamental en ciencia básica. Durante esta gestión nos dedicamos muchísimo a lo que es la vinculación y yo hablo de vinculación en general con el territorio; municipios e intendencias que nos permitieron llegar a la gente que es la que sostiene nuestras carreras”, concluyó.

FORTALEZA PAMPEANA

La pampeana que integra el directorio del Conicet, Luz Lardone, transmitió que se debe “apoyar” y “cuidar” la nueva sede. “No solo se inaugura un edificio sumamente esperado” para fortalecer las capacidades del Conicet, de la UNLPam y del gobierno provincial, sino porque “los distintos niveles de Gobierno” apoyan “el conocimiento científico”.

“El Gobierno de La Pampa tiene una agenda territorial donde el corazón del Plan de Ciencia y Tecnología, que fue aprobado por Ley, donde se definen los grandes vectores de desarrollo donde el conocimiento está como un enorme paraguas”, continuó.

“Ya no es solo un medio de una agenda institucional, sino que es una finalidad para sacar a impulsar el crecimiento de nuestra provincia. Por eso cuidar lo conseguido hasta acá, apoyar todo lo que viene”.

“Son tiempos complicados en los que sabemos que el conocimiento no está incluido en la agenda de desarrollo del Gobierno entrante”, reconoció.

“No hay lugar en el mundo que crezca y se desarrolle sin ciencia y tecnología. La Pampa tiene bases sólidas, tiene un potencial enorme para poder crecer. Hago una invitación a seguir apoyando a las agendas institucionales a seguir apoyando a la agenda de desarrollo de la provincia, y que tiene que ver con cuidar la educación pública y las vocaciones científicas para el desarrollo exponencial de todos”, concluyó.

