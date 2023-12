Fabián Gianola deberá hacer tareas comunitarias por una causa de abuso sexual

La Justicia determinó que Fabián Gianola deberá hacer trabajos comunitarios y tendrá que presentarse en un curso sobre violencia de género por la denuncia por abuso sexual que le inició la locutora Viviana Aguirre por un episodio que habría ocurrido mientras trabajaban juntos en un programa de radio.

La resolución dictaminó que no habrá juicio porque las partes llegaron a un acuerdo. Según pudo saber Noticias Argentinas, Aguirre habría aceptado la probation por un año sin consultarlo previamente con su abogado, motivo por el cual el Dr. Gustavo Raúl D’Elía decidió renunciar.

En el escrito explican que llegaron a esta decisión “teniendo en cuenta la inexistencia de antecedentes penales de Gianola, la calificación jurídica prevista para los hechos que motivaron el requerimiento de elevación a juicio y la posibilidad concreta que en el eventual caso de recaer sentencia condenatoria la misma sea de cumplimiento en suspenso”.

Se estableció “la realización de un curso sobre problemática de género de aquellos dictados por una institución pública, sea del Gobierno Nacional o de la Ciudad; ofrece asimismo en este acto el Sr. Gianola la suma de $100.000 a fin de cumplir con la exigencia legal de reparación del daño en la medida de lo posible, ante lo cual la Sra. Aguirre manifiesta que lo acepta y quiere que sea donado a una institución de bien público sobre la que aportará los datos”.

Esta denuncia se suma a varios testimonios de actrices que lo acusaron de haberlas hostigado en camarines. Entre ellas, Fernanda Meneses, cuando trabajaron en Canal 9. Ella lo denunció, pero el actor resultó sobreseído. La ex Gran Hermano Griselda Sánchez contó públicamente un episodio y Natacha Jaitt manifestó en un tuit una situación abusiva que habría vivido con el actor.

La palabra de Fernanda Meneses

La actriz Fernanda Meneses habló con Carmen Barbieri en Mañanísima, luego de que se conociera esta resolución.

«Tuve que presentar fotos, audios, tuve que pasar tres pericias psicológicas. Pasamos 27 mujeres. Lo sobreseyeron, pero no quedó en la nada porque no puede caminar por la calle. No le deseo el mal, que trabaje en otra cosa como hice yo. Ya no lo quiero ver preso, ya invertí muchos años, prefiero ver sus ojos llenos de nada», manifestó.

