Gran Hermano inició una nueva temporada con participantes completamente renovados. Este 11 de diciembre, Santiago Del Moro presentó a los nuevos concursantes de Gh 2024 y sorprendieron las nuevas personalidades que ingresarán a la casa.

Uno de los famosos es Federico Arias, más conocido como “Manzana” o “Big Apple”, que fue el primer participante en ingresar a la casa. De Tucumán, el joven es reconocido en el ambiente de la cumbia tras lanzar “Que a pasao”.

Zoe Bogach, la segunda jugadora de la noche, se presentó como “la Barbie de la casa”. La joven de Recoleta aseguró que no le gusta realizar las tareas del hogar y que siempre tuvo mucamas. Además, reveló que su mayor sueño es ser como su mamá y viajar por el mundo.

Alan Simone es de Chivilcoy y se convirtió en el tercer participante en ingresar a la casa. El joven reveló que trabaja con su papá en el campo ya que repitió dos veces y no terminó el secundario.

La participante más grande de la casa es Isabel Denegri. Sommelier de vinos y profesora y cinturón negro de taekwondo. La “Señora Alfa” reveló que su mayor sueño es llegar a Calle Corrientes.

Lisandro Navarro es asesor financiero y se presentó como un apasionado por el fútbol y el gym porque cuida mucho su físico. El joven de Lomas de Zamora reveló que le gusta cocinar y se considera una persona simpática.

Rosina llegó de Uruguay y asegura ser “la uruguaya que va a revolucionar la casa”. Es personal trainer y de personalidad impulsiva. En su presentación reveló que conecta con seres que ya no están en este mundo y que esa será su herramienta dentro de la casa.

Martín Ku es el primer participante chino en ingresar a la casa de Gran Hermano Argentina. Su mamá es de China y su papá de Taiwán y reveló que prefiere usar palitos antes que cuchillo y tenedor. Asegura ser simpático y cree que se llevaría bien con todos, pero quiere más a las mascotas que a las personas.

Lucía es de Salta y jugó fútbol profesional en Vélez. La participante confesó que es de una familia muy numerosa y religiosa y está en pareja con Virginia. Asegura que es muy tranquila, pero no le gusta que le falten el respeto.

Axel es de Misiones y vive en Posadas con sus amigos al estilo Gran Hermano. Se presentó como alguien al que le gusta la joda y no le gusta trabajar. Confesó que nunca consumió drogas en su vida y por eso es un buen ejemplo para estar en la televisión.

Denisse sueña con ser modelo y estudia abogacía en Buenos Aires. Según su papá, es una chica 4×4 porque le encanta pescar y hacer asados. Se considera una persona coqueta y competitiva, aseguró que hará lo que haga falta para ganar Gran Hermano 2024.

Emmanuel es de Córdoba y está casado con Nico desde hace 11 años. Es pop. Es colorista, pero hace música pop y va de frente. Aseguró que no tolera la mentira y llegó para ganar Gran Hermano.

Agostina Spinelli es policía y se define como una geminiana de carácter fuerte. “Hoy un delincuente tiene más derecho que un policía”, declaró. Es mamá de una chica de 16 años y su sueño siempre fue estar en la tele y ser modelo. “Voy a jugar y me quiero llevar el premio mayor”, señaló.

Williams es de Corrientes y trabaja con su papá en el campo. En su presentación aseguró que le gusta hacer bromas y no tiene problemas con nadie. Entró a la casa de Gran Hermano en busca de un futuro mejor y cumplir su sueño de poder estudiar para ser veterinario.

Carla Stéfano, le dicen ‘Chula’ y es comerciante. Tuvo complicaciones en su salud y conoció a Hugo, el amor de su vida. Es mamá y su hija de 17 años la incentivó a ingresar a la casa.

Nicolas es de Ramos Mejía y se considera un líder. Trabaja en un proyecto para ayudar a las personas a mejorar su vida. Considera que es una persona con mucha presencia y está dispuesto a seducir, mentir y jugar con la gente para adelantarse en el juego.

Juliana, le dicen “Furia”, es bisexual, romántica y graciosa. Suele intimidar a las personas y trabaja como deportista, entrenadora, creadora de contenidos y fue doble de riesgo.

Joel Ojeda, lo apodan “Chon” por Chongo. Es azafato y asegura que nunca tuvo sexo en el avion. Le gusta vivir emociones fuertes y confía en tener el sexto sentido para saber cuando alguien es honesto.

Flor Cabrera es diseñadora de moda y modelo plus size. “Si me limitan me pongo de muy mal humor”, confesó en su presentación. Su estrategia es estar positiva siempre y si a alguien le molesta mi presencia que lo trabaje en terapia.

Hernán es de Río Cuarto, Córdoba y es fanatico de la Mona Jiménez. Se considera una persona muy divertida y aseguró: “Dónde yo voy soy un personaje. Le caigo bien a la gente”.

Catalina es doctora. Tuvo una vida nómade porque su papá era futbolista. Gran Hermano es su sueño, le gusta subir fotos hot a sus redes sociales y fue botinera muchas veces. Reveló que salió con un campeón del mundo. En la casa confesó que no le importa nada y va a la yugular.

Los 20 participantes ya ingresaron a la casa y fueron bienvenidos por Gran Hemano, sin embargo, Santiago Del Moro reveló que mañana los hermanitos recibirán una sorpresa cuando ingresen dos participantes más.

