Ricardo Arjona anunció que se retira por problemas de salud

En un posteo de Instagram publicado este lunes, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona comunicó su decisión de retirarse de los escenarios, aunque no precisó si será temporalmente o algo definitivo, pero sí el motivo, que es por problemas de salud. «Adiós y gracias, con todo el corazón», afirmó.

“Despedida en Santiago. Gracias por hacer tan fácil lo imposible», escribió Arjona, y luego compartió un extenso texto en el que detalla su situación y los motivos de la drástica decisión.

«Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (…) Hoy será el último concierto de Blanco y Negro», explicó.

«Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía. Me despido en este Chile de tantas historias y afectos», continuó.

Arjona se presentó en el país a fines de noviembre y comienzos de diciembre, después de haber suspendido dos fechas previstas para septiembre por complicaciones en la columna.

«A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias», agrega el cantautor en el posteo.

Además cuenta: «Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”.

«Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver», suma en el posteo en el que también agradece a su equipo, «los que están y los que ya no”, y le dedica unas palabras a «la industria».

Finalmente, escribe: «La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó.»

«Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón».

Comentarios

Comentarios