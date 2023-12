Femicidio en Toay: Detuvieron a su ex y a la actual pareja y habrían secuestrado el cuchillo

Paola Recuna, de 44 años, fue asesinada de una puñalada ayer por la noche en la localidad de Toay. Por el femicidio hay dos detenidos y sospechosos, que son su actual y su ex pareja que serán formalizados luego del mediodía de hoy.

Las fuentes consultadas indicaron que la agresión habría ocurrido en una casa de la calle Roque Sáenz Peña de Toay alrededor de las 22 horas de ayer, publicó el diario La Arena.

Durante la madrugada de hoy, se realizaron dos allanamientos, uno en el domicilio donde hallaron a la víctima -el de la actual pareja-, y otro en el domicilio de la ex pareja donde se secuestró un arma blanca que podría ser la utilizada para el crimen.

Por otra parte, las fuentes judiciales indicaron que se están analizando las imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad que aportó una vecina.

Por el momento hay dos sospechosos y no se descarta ninguna hipótesis. Si bien el cuchillo apareció en la casa de la ex pareja, igualmente «todavía no está claro porque estaban los dos en el lugar del hecho», explicaron las fuentes.

En ese sentido, relataron que hay dos testigos del crimen, uno que los vio a los dos hombres y el otro, el hijo de ocho años que estaba con ella.

Al lugar del hecho acudió la Policía de Toay, personal de la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC), que realizaron las pericias correspondientes, de la Unidad Regional a colaborar con la seguridad y los detenidos, Además estuvo presente Silvana Abraham de la Secretaría de la Mujer y personal de Desarrollo Social del municipio para contener a la familia de la víctima. La causa está en manos de la Fiscalía de Delitos de Género, a cargo de la fiscal Cecilia Molinari.

Movilización.

Tras conocerse el femicidio, vecinos toayenses convocaron a una movilización y marcha con velas en pedido de justicia y para recordar a la víctima.

La convocatoria será hoy a partir de las 21 horas, frente a la iglesia María Auxiliadora de la localidad.

Este es el primer femicidio registrado en la provincia durante este año, luego de que en 2022 tres mujeres de Santa Rosa y Toay fueran asesinadas.

El primero ocurrió en Toay el 7 de enero de ese año: Mirta Fetter fue asesinada por Marcelo Darío Agüera, quien fue juzgado rápidamente y condenado a prisión perpetua.

El segundo ocurrió el 25 de marzo en Santa Rosa: el policía federal Antonio Boland le disparó con el arma reglamentaria a su pareja, Susana Muñoz, incendió la vivienda que compartían y luego se suicidó.

El tercero ocurrió tan solo tres días después: Marianela Vega Merino fue asesinada por el militar Elías Funes en un complejo de departamentos en Santa Rosa. El femicida se suicidó luego de cometer el crimen.

