Renunciaron dos funcionarios en el gabinete de Javier Milei

Juan Caruso, parte del equipo de comunicación del presidente Javier Milei, presentó la renuncia pese a que todavía no había asumido ningún cargo formal en la estructura estatal. El viernes también presentó su dimisión Eduardo Roust, quien fue designado como subsecretario de Medios, y fue la primera baja en la actual gestión.

Caruso emitió un breve comunicado anunciando que decidió «no seguir» en el equipo sin dar detalles de los motivos.

«Amigos, colegas, compañeros. Les escribo para avisarles que decidí dar un paso al costado y no seguir en la comunicación del gobierno de Javier Milei. Los quiero, los aprecio y los respeto y saben de mi dedicación», comienza el texto.

«Hoy me es imposible, en estas circunstancias, seguir adelante. Nos estaremos cruzando en nuevas aventuras. Les mando un abrazo enorme», concluye.

PRIMERA BAJA EN EL GABINETE DE MILEI

Eduardo Roust, quien fue designado como subsecretario de Medios del gobierno del presidente Javier Milei, declinó el ofrecimiento «por motivos estrictamente personales», a través de una comunicación que envió a un grupo de periodista, a solo seis días de la asunción del nuevo presidente.

«Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido«, indicó en dicho comunicado.

Además, indicó que «el vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco ‘inhumano’ y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida».

«Pido perdón a todos los periodistas de la Casa Rosada por mi falta de paciencia y los muchos desencuentros, pero quiero que sepan que, aunque el periodismo no haya sido mi destino, ¡para mí su labor es grandiosa!», concluyó.

TODAS LAS BAJAS EN EL GABINETE DE MILEI

La renuncia de Eduardo Roust a la subsecretaría de Prensa de Presidencia en las últimas horas se convirtió en la primera de un flamante Gabinete. Sin embargo, en los días previos a la asunción de Javier Milei, fueron varios los cambios que sorprendieron.

Uno de los que más ruido hizo fue el caso de Carolina Píparo. La diputada de La Libertad Avanza anunció el jueves 23 de noviembre que se reuniría con Fernanda Raverta, por aquel entonces titular de ANSES, para iniciar la transición en el organismo. «Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de mí y a trabajar todos los días para que cada persona que necesite de la ANSES reciba de nosotros la mejor atención posible», escribió en su cuenta en la red social X.

Pero, pocos días después, desde la Oficina del Presidente Electo emitieron un comunicado confirmando a Osvaldo Giordano al frente del organismo previsional. Entonces Píparo debió explicar lo ocurrido y recurrió nuevamente a una publicación en las redes. «No se borran twits, fue un honor que el presidente electo me haya considerado en un primer momento para conducir el organismo, pero respeto sus decisiones y le deseo la mejor de las gestiones a Osvaldo Giordano y equipo», publicó.

Algo similar ocurrió en el Banco Central, uno de los puntos críticos para el nuevo gobierno ya que, durante la campaña, Milei aseguró que su intención era eliminarlo. Para esa tarea, consideraba como «ideal» a uno de sus asesores, Emilio Ocampo. Pero finalmente el economista decidió dar un paso al costado, motivado por el acercamiento del exministro de Economía, Luis Caputo, al nuevo gobierno, con quien sostiene diferencias innegociables en cuanto a políticas monetarias.

Entonces, surgieron otros posibles candidatos para ocupar ese cargo clave como Demian Reidel, que fuera vicepresidente segundo del BCRA en el gobierno de Mauricio Macri y tuvo un rol clave en la quita del cepo. Pocas horas después, se encargó de confirmar la versión y su decisión: «Para evitar especulaciones, quiero confirmar que en este momento no voy a ejercer la presidencia del BCRA. El presidente Javier Milei cuenta con mi apoyo absoluto. Será un honor y un placer seguir colaborando con la construcción de la nueva Argentina».

Luego apareció el nombre de Pablo Quirno, quien ocupara la jefatura de Gabinete del Ministerio de Finanza la gestión macrista. Finalmente, el amigo y socio de Luis Caputo, Santiago Bausili se quedó con la presidencia del Banco Central y Quirno fue designado como secretario de Finanzas dentro del Ministerio de Economía.

