Liga de Quito, dirigida por el pampeano Zubeldía, campeón en Ecuador

Liga de Quito, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, es campeón de la LigaPro de Ecuador tras vencer por 3 a 0 en los penales a Independiente del Valle conducido por su compatriota, Martín Anselmi, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, luego de empatar 1 a 1 en el global de los dos partidos jugados.

Jan Hurtado, Lisandro Alzugaray y Leonel Quiñónez anotaron los penales que le dieron el título a LDU y el arquero Alexander Domínguez le atajó los remates a Lorenzo Faravelli y a Jordy Alcívar. Luego falló Marcelo Martins.

En el encuentro Kendry Páez, de 16 años, logró abrir el marcador para IDV y luego Renato Ibarra puso el empate definitivo para la LDU.

Liga de Quito, después de 5 años, suma su estrella número 12 en torneos locales y, con la conquista de la Sudamericana, alcanzó un doblete histórico.

El capitán del equipo campeón es el argentino Ezequiel Piovi (ex Arsenal de Sarandí), además, fueron titulares Facundo Rodríguez (ex Temperley y Godoy Cruz) y Mauricio Martínez (ex Racing Club), Lisandro Alzugaray (ex Central Córdoba) ingresó en el segundo tiempo y anotó su penal. Adrián Gabbarini (ex Independiente) fue el arquero suplente.

En Independiente fueron titulares los argentinos Lorenzo Faravelli (ex Huracán), Michael Hoyos (ex Sarmiento), Agustín García Basso (ex Quilmes), Mateo Carabajal (ex Arsenal), Cristian Pellerano (ex Independiente) fue suplente y sumó minutos, Lautaro Díaz (ex Estudiantes de Buenos Aires) fue al banco y no sumó minutos.

