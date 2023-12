Trenel: Cresud vendió 500 has de la Estancia El Tigre en u$s 3,75 millones

La empresa Cresud vendió 500 hectáreas del campo “El Tigre”, ubicada en el departamento de Trenel (La Pampa), por un monto de US$ 7.500 por hectárea, lo que alcanza un valor total de la operación de US$ 3,75 millones. La firma tiene aproximadamente 800 mil hectáreas bajo manejo en 24 campos propios y una concesión a largo plazo.

Por la venta de la porción de «El Tigre», según informó Agrofy News, Cresud ya cobró US$ 2,81 millones, mientras que el saldo restante (US$ 937.000), garantizado con una hipoteca, se cobrará con las siguientes cuotas: US$ 468 mil el 13 de diciembre de 2024 y US$ 468 mil el 12 de diciembre de 2025.

Luego de esta transacción, la empresa mantiene la propiedad de aproximadamente 7.860 hectáreas del establecimiento “El Tigre”. La compañía de agro líder en América Latina informó: «El resultado contable de la operación asciende a la suma aproximada de $2.779 millones, el cual será actualizado al momento de su registro en los estados financieros de la empresa correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024».

Esta venta es parte de la estrategia de rotar frecuentemente, según indicó Cresud, su portafolio vendiendo fincas de alta productividad y adquiriendo otras con potencial de apreciación.

En este sentido, adquirió en junio pasado la cercana finca “Los Sauces”, de 1.250 hectáreas, ubicada en el departamento de Conhelo, también en La Pampa, por US$ 4.500.000 (US$ 3.600 por hectárea).

Cresud certificó en junio 4.157 hectáreas de producción de soja de El Tigre correspondientes a la campaña 2022/23 por un período de 5 años y con auditorías anuales obligatorias.

«Esta certificación, de renombre en el sector agrícola y altamente valorada por el mercado internacional, reconoce el compromiso de la compañía en el cumplimiento de las leyes y buenas prácticas empresariales, la provisión de buenas condiciones laborales, el respeto y relación con las comunidades locales, el cuidado del medio ambiente y la producción bajo prácticas agrícolas adecuadas», destacó la empresa.

En esa línea, indicó: «Seguimos avanzando en la estrategia ESG, aplicando las mejores prácticas agropecuarias a través del uso responsable de los recursos naturales y la tecnología, con la misión de producir alimentos de calidad para una población mundial creciente, con responsabilidad social, equipos diversos comprometidos y elevados estándares de gobierno corporativo».

