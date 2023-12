Diputados e intendentes del PJ y la JR rechazan el DNU de Milei porque afectará “a las clases más bajas”

Los concejales del PJ de una decena de localidades del norte, intendentes y diputados provinciales del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa) y hasta la Juventud Radical de La Pampa emitieron su preocupación por el DNU emitidio por el Presidente Javier Milei, donde pretende derogar y modificar más de 300 leyes. Los jóvenes radicales criticaron el “abuso de poder” del líder libertario, y aseguraron que el “decretazo” contiene 366 artículos que “en su mayoría son reprocables por su impacto en la clase media”.

LEGISLADORES DEL FREJUPA

El bloque de diputados provinciales del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa) presentó un proyecto de resolución expresando “preocupación y rechazo” ante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

“Es claramente un intento de suprimir la autoridad del Congreso Nacional, de avasallar la división republicana de poderes y una tentativa manifiesta de consagrar la suma del poder público”, expresaron los legisladores.

“Sin explicar cuál es la necesidad y la urgencia, el presidente pretende derogar y modificar más de 300 leyes, arrogándose facultades legislativas que le están vedadas. Cada una de ellas es extremadamente perjudicial, solo a manera de ejemplo se pueden mencionar, la derogación de leyes de alquileres, abastecimiento, de góndolas, de tierras, de medicamentos. También el cambio en normativas que van en detrimento de los trabajadores, nuestras pymes y otros derechos sociales y económicos conquistados.”, agregaron.

“La Constitución Argentina es clara: el Presidente no puede legislar. El único caso que le reconoce la Constitución para hacerlo es si hay necesidad y urgencia. No hay ni una ni otra”, manifestaron.

“La división de poderes se basa en una fórmula muy sencilla: el Poder legislativo sanciona leyes, el Poder Ejecutivo administra y el Poder judicial resuelve casos judiciables. Todos bajo el imperio de la fuerza normativa de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. Rechazamos la forma y el fondo. El presidente comienza mal su mandato pisoteando la Constitución Nacional”, señalaron finalmente.

JUVENTUD RADICAL

Los jóvenes radicales transmitieron “preocupación y rechazo” a tal medio antidemocrático que pretende utilizar el Poder Ejecutivo Nacional “para gobernar nuestro país”.

“Los argentinos hacemos uso de nuestro derecho a elegir a nuestros legisladores cada dos años con el objetivo de que trabajen en la producción, debate y promulgación de leyes”, recordaron, y analizaron que el DNU tiene con 366 artículos, que “en su mayoría son reprochables por su impacto en la clase media”. “Un DNU, así como lo expresa su nombre, debería ser utilizado exclusivamente ante situaciones de urgencia”, destacaron.

“El país está en alerta económica y necesitamos que se tomen medidas que nos saquen la soga del cuello que nos está apretando hace más de un año, pero ¿Qué tiene que ver la Ley de Deportes con nuestra situación económica”, ¿Qué tiene de urgente modificar las leyes laborales que no pueda hacerse a través de un proyecto a debatir en el Congreso?, ¿ es tan urgente modificar el Código Aeronáutico como para que no se trate por las Cámaras?, ¿y que conexión necesaria hay entre que una receta médica sea digital o no, y que el 40 % de la población argentina este por debajo de la línea de pobreza?”, plantearon.

Desde la JR pidieron que ante este ataque al sistema democrático republicano, los legisladores nacionales de La Pampa que “estén a la altura de las circunstancias defendiendo la división de poderes y los derechos del pueblo”. “La crisis se siente en cada hogar de clase media baja del país y lo que menos necesitamos son medidas que nos sigan ahogando”, concluyeron.

ATROPELLO

Los intendentes peronistas de La Pampa expresaron “profunda preocupación” ante la situación “a la que se está arrastrando a nuestro país” producto del accionar “irresponsable” del gobierno nacional.

“Respaldamos la postura pública asumida por nuestro gobernador y presidente del Partido Justicialista, compañero Sergio Ziliotto, en cuanto a que la defensa de los derechos populares no se negocia ni tampoco el respeto a las reglas democráticas”, destacaron.

“El Decreto de Necesidad y Urgencia que anunciara en el día de ayer el presidente de la Nación Javier Milei, representa una afrenta total y absoluta a las instituciones democráticas y a la Constitución Nacional, ya que se arroga facultades que son propias e indelegables de otros poderes del estado”, destacaron

“Durante estas cuatro décadas, el peronismo logró que las pampeanas y pampeanos accedan a sus derechos, vivan donde vivan. Se hizo bajo las premisas de la justicia social, y no de las leyes del mercado”, expresaron.

Las medidas anunciadas, además generaran sin lugar a duda un enorme perjuicio para todo nuestro pueblo, y como representantes de gobiernos locales de nuestra provincia, exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional para que se deje sin efecto la arbitraria medida, y se convoque de manera inmediata al Congreso de la Nación para que se aboque al tratamiento de cada reforma que se pretenda iniciar”.

«El ganar una elección no da derecho ni representatividad absoluta para pisotear nuestra carta magna.

«Que sepan los vecinos y vecinas de las localidades que gobernamos, que no los dejaremos solos y que junto a nuestro Gobierno Provincial haremos todo lo posible para defender sus derechos y garantizar las condiciones básicas para el desarrollo de la vida de cada familia, en un contexto que no deseamos, que no buscamos y que si advertimos que sucedería”.

“Debemos reprochar y remarcar que nuestro pueblo ha sido estafado, ya que este brutal ajuste, esta descomunal quita de derechos, lo paga el pueblo entero y no lo paga ninguna casta privilegiada como prometía Milei por todos los medios y redes sociales”.

“SIN NECESIDAD NI URGENCIA”

Las y los concejales y referentes del norte de La Pampa del Partido Justicialista alertamos sobre la grave situación nacional que repercutirá en nuestra provincia y en cada uno de nuestras localidades y respaldamos al gobernador Sergio Ziliotto en la defensa de los intereses de La Pampa.

Como bien advirtió el gobernador, el presidente Javier Milei con su decretazo que derogó 300 leyes y el anticipo de 30 medidas se arrogó impropiamente facultades legislativas a través de un decreto sin necesidad ni urgencia con el que se propone desmontar el Estado, imponer un brutal imperio del mercado, cercena derechos laborales y sociales, dejar un tendal de sectores damnificados y consumar el avasallamiento grave a la independencia del Congreso.

Como bien advirtió el gobernador Ziliotto, el presidente ha decidido subvertir la Constitución Nacional convirtiendo el actual en el momento más duro y triste de la democracia que recuperamos hace 40 años.

Sumado a esto están las medidas de un plan económico que incluyó una devaluación del 118% sin compensaciones ni ayuda para los trabajadores y los sectores medios, la aceleración de la inflación, la pérdida de recursos coparticipables, el freno de la obra pública y la reducción de subsidios, que afectará directamente a nuestra provincia, a cada una de nuestras localidades y sobre todo golpeará a cada habitante de La Pampa.

Queremos respaldar al gobernador y apoyar a nuestros legisladores nacionales en el Congreso (el senador Daniel Pablo Bensusán y los diputados Varinia Marín y Ariel Rauschenberger) para que se opongan a este plan que arroja al país, y a sus habitantes, a manos del mercado. Ya vivimos las terribles consecuencias de este proceso y no queremos que se vuelva a repetir. Los derechos populares y la defensa de la democracia no se negocian.

