Impulsan la repatriación de los restos de Jorge Luis Borges

Tras encontrar una carpeta con documentación, Mariana de Torre, la nieta de Norah Borges y Guillermo de Torre, impulsa una iniciativa para que los restos de su tío abuelo, Jorge Luis Borges, enterrado en Ginebra el 14 de junio de 1986, sean repatriados a la Argentina y trasladados a la bóveda de su familia en el Cementerio en la Recoleta, en un hecho de reparación familiar que también busca consolidar la impronta y el legado que el escritor dejó en la literatura y la cultura nacional.

El autor y poeta Osvaldo Ferrari sostuvo conversaciones con Jorge Luis Borges entre 1984 y 1985 que fueron posteriormente recopiladas en el libro titulado «Los diálogos», editado por Seix Barral. En una entrevista reciente, Ferrari expresó que, tras revisar documentos, quedaba claro el deseo de Borges de descansar en el Cementerio de Recoleta.

Tras atender a esas reflexiones y luego de encontrar una carpeta de su padre con todos los documentos en los que había solicitado al gobierno Suizo esta repatriación, Mariana de Torre hizo público el interés de su familia en retomar esa iniciativa.

Lo hizo en representación de los seis nietos de la pintora Norah Borges, hermana de Jorge Luis, y del poeta y editor español Guillermo de Torre, los únicos descendientes directos vivos del escritor.

En las próximas horas, la sobrina nieta del autor se reunirá con Ferrari para ver cómo impulsan la iniciativa a nivel gubernamental.

«Mi padre, en 1988, empezó a hacer los trámites para repatriar los restos. Yo por aquel entonces no tenía ni idea y tampoco me importaba», cuenta De Torre sobre esos documentos que hoy atesora.

«Él solo hablaba con mi mamá, a nosotros tampoco nos contaba mucho. Tras su muerte, ordenando las cosas en su casa, encontré esa carpeta con la documentación y me pareció tan triste que él no hubiera logrado su propósito. Me puso tan mal que casi la tiro a la basura, pero acá está y ahora puede servir», agrega.

Cree que el momento puede ayudar a revertir esa historia. «Con la muerte de María Kodama y tras leer la argumentación de Ferrari, creo que somos muchos los que podemos unir voluntades. Entiendo que, más allá de la lógica de lo familiar, para la cultura del país es importante», advierte.

Al ser consultada sobre la voluntad de los sobrinos de Kodama, quienes fueron declarados herederos universales, es tajante: «Yo no tengo nada que ver con esa gente, solo los conozco por foto».

«Estoy dispuesta a hacer este pedido por la vía de la Cancillería o una gestión ante el Gobierno. Mi padre luchó tanto por esto que creo que le arruinó la existencia. Él era muy cercano a su tío, más que a mi abuelo, y todo lo que pasó con Kodama le hizo muy mal. Poder ahora hacer algo sería mi forma de enviarle un regalo al cielo, de reivindicarlo», explica.

Más allá del entramado familiar, la sobrina nieta del escritor cree que el Cementerio de la Recoleta es «el lugar natural» para que descansen los restos del autor de «Ficciones», «El Aleph» y «El hacedor».

«Creo que a todos los argentinos les gustaría poder pasar y dejarle una flor. ¿Cuántos pueden visitar su tumba en Ginebra? Acá creo que veríamos un aluvión de gente…», sostiene.

