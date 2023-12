Apuesta de riesgo: Milei dijo que si el Congreso no aprueba el decretazo llamará a un plebiscito

Javier Milei lanzó este martes una apuesta de altísimo riesgo y dijo que si el decretazo de desregulación de la economía es rechazado en el Congreso o en la Justicia, convocará a un plebiscito para validarlo. «El megadecreto tiene más de 75% de aprobación», aseguró el presidente. «Quiero que el Congreso me explique por qué se pone en contra de la gente», dijo.

«¿En caso de que el DNU sea rechazado, llamaría a un plebiscito o una consulta popular?», le preguntó Luis Majul en LN+.

«Obviamente», respondió Milei. «El megadecreto tiene más de 75% de aprobación, quiero que el Congreso me explique por qué quieren algo en contra de la gente», explicó. La declaración impacta porque sugiere que el Presidente tiene un diagnóstico pesimista de la aprobación del decreto por parte del Congreso.

Pero sobre todo, implica un riesgo altísimo cuando lleva apenas dos semanas en el poder. ¿Cómo quedaría su Gobierno si llama a un plebiscito para una norma tan medular y lo pierde?

«Cristina se ha cansado de firmar DNUs, Macri y Alberto también. Si lo firmo yo, no se puede», dijo Milei.

«Lo que presentó Sturzenegger es un tercio de la reforma», dijo en referencia al DNU que modifica o elimina más de 300 leyes.

Al cierre de esta nota, no había buenos augurios para el decreto 70/2023 ni los proyectos de ley del paquete u «Ómnibus», que todavía no ingresaron al Congreso. Así, los legisladores oficialistas alegaban que desconocían su contenido y un sector del peronismo advertía que los proyectos de Milei no pasarían.

Por caso, la reversión de ganancias no tenía pronóstico favorable en la Cámara Alta. Si el bloque de Unión por la Patria (UP) vota de manera uniforme y se suman Edgardo Kueider y Carlos «Camau» Espínola, ambos de Unidad Federal, la oposición estaría a dos votos de voltear el proyecto. Esas voluntades podrían pescarse entre los legisladores misioneros, su par rionegrina o, incluso, los santacruceños que se impusieron junto a Claudio Vidal pero no se mueven linealmente con el gobernador.

En Diputados, fuentes parlamentarias también auguraban un rechazo opositor a esa iniciativa. El activismo de los legisladores de extracción sindical podría ser determinante, tanto que hasta es probable que Milei se quede sin el apoyo del diputado Pablo Ansaloni, quien integra las filas libertarias pero ingresó en su momento por el macrismo, dio el salto al massismo y es, antes que nada, un dirigente de la UATRE.

LPO preguntó a referentes de LLA en la Cámara Baja sobre la conversación con otros bloques y la posibilidad de «construir consensos» pero no había respuestas positivas al respecto.

Incluso, desde una oficina del Senado dijeron a este medio que no se sabía si quiera si el expediente de Boleta Única de Papel sería el que ya acredita media sanción de Diputados o si se impulsaría uno nuevo.

Esa clase de posturas anima especulaciones de todo tipo en la oposición. Una senadora de Juntos por el Cambio (JxC) comentó que «el Senado está demasiado tranquilo». «¿Por qué le urgiría a Milei mover el Senado, si el decreto está y, cuanto menos se debata, mejor para ellos?», dijo.

Desde el kirchnerismo, en cambio, reconocen el riesgo de que el Presidente utilice su choque contra un Congreso que le trabe sus medidas para radicalizar a sus seguidores. «Está empujando la pelea hacia un escenario de todo o nada y no sabe cómo puede salir», argumentó un diputado con pertenencia gremial.

De todas maneras, el ex diputado Alejandro «Topo» Rodríguez relativizó la definición de Milei sobre la idea de plebiscitar el DNU. «La Constitución Nacional se lo permite, en su artículo 40. Puede convocar a una Consulta Popular, pero su resultado no es vinculante y el voto ciudadano no es obligatorio. Más allá del contenido que se ponga a elección en la Consulta Popular, la oportunidad significará una relegitimación o un debilitamiento de la figura presidencial», explicó el legislador mandato cumplido.

