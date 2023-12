Camuzzi Gas Pampeana pidió una suba del 421 % en la tarifa del gas

Las empresas de distribución y transporte de gas presentaron formalmente ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) las solicitudes para el futuro de las tarifas. En el caso de las distribuidoras, las subas llegan al 700%, mientras que en transporte los pedidos trepan al 570%. Los informes de las compañías fueron entregados de cara a la próxima audiencia pública de gas, que se realizará el 8 de enero, con las solicitudes de aumentos a aplicarse a partir de febrero.

De todos modos, esto no significa que esta sea la suba final en la tarifa que percibe el usuario: por un lado, porque las audiencias públicas no son vinculantes. Por el otro, porque distribución y transporte no son los únicos componentes de la boleta, sino que también resta definirse el precio de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Los pedidos de las empresas se desprenden de las presentaciones de las prestadoras para el material de consulta de la audiencia pública número 104, que son informes públicos subidos en la web del Enargas. Allí hay algo que se repite en todas las compañías: el reclamo de la creación de un “índice de actualización mensual” para las tarifas, que siga la inflación mayorista, a través del IPIM que publica el INDEC.

En su informe, la empresa TGS asegura que la incidencia del costo de transporte para los usuarios residenciales es “menor”, y representa el 12,5%, mientras que el gas en boca de pozo es el 36,6%, distribución el 26,2% e impuestos el 24,7%, en un promedio ponderado.

Sobre los pedidos de aumentos de distribuidoras y transportistas, Julián Rojo, economista especializado en energía, anticipó: “Falta el precio del gas que está 100% dolarizado y tiene un atraso importante”.

En el caso de las distribuidoras, Metrogas pide una suba de 377%, Naturgy del 437%, Camuzzi Gas Pampeana del 421%, Camuzzi Gas del Sur del 543%, Ecogas del 126%, Gasnor de 400 hasta 704% y Redengas del 481%. Por su parte, las transportistas plantearon, en el caso de TGS, un pedido de incrementos del 567%, y TGN del 573%.

La consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo, había estimado aumentos finales en la factura de gas de entre 168% y 336%, con menores subas para los segmentos N1 y N2 (altos y bajos ingresos) y mayores para los N3 (ingresos medios con alta incidencia de subsidios). Sin embargo, realizan esta proyección estimando un aumento en la distribución del 116% y no de hasta el 700% como piden las compañías. La disparidad entre las estimaciones de la consultora y los pedidos de las empresas se basa en que las compañías reclaman recuperar los puntos perdidos contra la inflación desde el 2016 para acá.

Por ejemplo, el informe de Naturgy dice: “La adecuación de la tarifa de distribución que por el presente venimos a solicitar, se encuadra en una recomposición tarifaria que se determina a partir de la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y diciembre de 2023, neta de los incrementos tarifarios autorizados en el mismo periodo”.

Empresa por empresa

La distribuidora Metrogas, una de las más grandes de Latinoamérica, con 2,4 millones de usuarios, asegura en su informe que hace 23 años que no distribuye dividendos, y que el último ajuste por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) se realizó en 2019.

Algo que hacen mucho las empresas es comparar las tarifas con otros precios relativos. Así por ejemplo Metrogas asegura: “Con esta propuesta el diferencial para los usuarios con categorías más bajas (R1; R2.1 y R2.2, 76% del total de los usuarios) no supera el 50% de un abono mensual de telefonía celular, ni el 27% de un servicio de televisión y Wifi”.

Sobre el por qué del aumento mensual, Metrogas considera: “Lamentablemente, el ajuste periódico debe necesariamente ser realizado de manera mensual, ya que sólo así podrán mantenerse en términos reales los ingresos de las prestadoras en el actual contexto de acelerada y alta inflación”.

Agrega que esto será en “beneficio” de los usuarios: “No parece razonable que el usuario deba recibir incrementos de la tarifa en porcentajes muy altos cada 6 meses cuando a todas luces le conviene recibirlos de manera paulatina y mensual siguiendo el curso de la inflación, y por otro lado no hay razón fáctica ni jurídica por la cual deba la distribuidora financiar el atraso que la actualización más espaciada supondría”.

Cómo quedará la tarifa

Con respecto a cómo impactará esto en las tarifas finales, Metrogas estima que para los R1 (los de menor consumo) de altos ingresos significará una suba de $2.819, mientras que para los consumos R2 llegará a sumarse $7.757 a la factura a fin de mes.

Sobre el pedido de establecer al índice de inflación mayorista IPIM como fórmula de indexación mensual para las tarifas, Metrogas explica: “Este índice se ajusta a la índole de las erogaciones típicas de la distribuidora de gas natural, de manera que refleja más adecuadamente los cambios en los costos de esta Licenciataria, tratándose al mismo tiempo de un índice oficial y nacional”.

Las compañías también reclaman porque se avance en la RTI. Es el caso de TGS, su presentación asegura: “Requerimos que se concluya el proceso de renegociación de la RTI, celebrando el Acuerdo Definitivo que efectivice la puesta en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes, conforme las pautas establecidas en el marco regulatorio que enmarca a la actividad”. Además, en el caso de esta compañía, solicita que se le prorrogue por otros 10 años la licencia para la prestación del servicio de transporte.

