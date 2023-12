Copa Federal de Fútbol Femenino 2024: All Boys enfrentrá a Racing de Avellaneda en Ezeiza

All Boys de Santa Rosa será rival de Racing de Avellaneda en octavos de final de la Copa Federal de fútbol femenino, según determinó el sorteo que se realizó ayer con los 16 clubes participantes. El auriazul, clasificado por haber ganado la Región Bonaerense Pampeana, chocará con la Academia el domingo 31 de enero en el Predio Lionel Andrés Messi, propiedad de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, donde se llevarán a cabo todos los encuentros.

Ayer, a través del Departamento de Desarrollo del Consejo Federal y con la presencia de todos los clubes, se realizó el sorteo que el plantel de All Boys, junto al cuerpo técnico y dirigentes, siguió a través de una plataforma digital.

El ganador del cruce entre All Boys y Racing enfrentará al vencedor de Independiente y Camioneros, mientras que por el mismo lado del cuadro jugarán Boca vs. San Luis FC y Platense vs. Textil.

PAMPEANAS

All Boys de Santa Rosa fue el ganador de la zona de grupos que compuso junto a Costa Brava y Rumbo a Vélez de General Pico, luego eliminó a al equipo velezano en cuartos, en semifinales venció a San José de Mar del Plata mientras que en la final regional le ganó a Aldosivi obteniendo la Región Bonaerense Pampeana Sur y logrando la clasificación a la fase final del certamen.

Luego venció en la finalísima de la Región Bonaerense Pampeana a Deportivo Somra de Escobar (Buenos Aires), que había ganado la Norte.

EL RIVAL

Racing de Avellaneda, uno de los cinco grandes del país, finalizó en el tercer lugar de la tabla anual de Primera División, tras la sumatoria de puntos de los dos torneos.

En el primer certamen del año, ganado por Boca Juniors, finalizó en el sexto lugar con 31 puntos mientras que en la Copa de la Liga quedó eliminado en cuartos de final con Belgrano de Córdoba, tras caer en la definición por penales.

Tras la salida del entrenador Agustín Bechimol, la Academia presentó a Héctor Bracamonte como DT y aseguró un refuerzo de lujo: Alicia Bobadilla, arquera con paso por Palmeiras y la Selección Paraguaya; mientras que Belén Spenig se despidió del plantel y será una baja importante.

LOS OTROS CRUCES

El sorteo además determinó el resto de los cruces de octavos de final, que quedaron establecidos de la siguiente manera: San Luis Fútbol Club vs. Boca Juniors; Cooperativa Textil Villa Angela (Chaco) vs. Platense; Camioneros (Córdoba) vs. Independiente de Avellaneda; Santa María de Oro (Entre Ríos) vs. Rosario Central; Deportivo Somra (Escobar) vs. River Plate; Atlético Tucumán vs. San Lorenzo; y Club Atlético Pacífico (Neuquén) vs. UAI Urquiza.

COPA FEDERAL

La Copa Federal 2023 será la tercera edición de la competencia de fútbol femenino que reúne a los mejores ocho equipos de Primera División de AFA, a los ganadores de las ligas regionales, reguladas por el Consejo Federal.

La etapa final se llevará a cabo desde el 31 de enero al 11 de febrero, con los 16 clasificados ya confirmados: los clubes del interior clasificaron tras ganar sus respectivas regiones. En total serán 15 partidos, todos de eliminación directa: Octavos, cuartos, semifinales y final.

La Copa comenzó a jugarse en 2022, tras el anuncio en 2019 en el momento de la semi-profesionalización del fútbol femenino, pero la pandemia retrasó las acciones.

En las ediciones previas solo dos equipos que clasificaron por las ligas del interior pudieron avanzar la primera fase: Luna Park de Bariloche en 2021, al eliminar a El Porvenir, y Belgrano de Córdoba en 2022 al llegar a la final.

En la primera edición de la competencia UAI Urquiza se consagró campeón luego de derrotar a Boca por 2-1 en la final, tras superar antes a Aldosivi, Gimnasia y Rosario Central. En la segunda, River festejó ante Belgrano por 2-0, venciendo antes a Guaraní de Misiones, UAI Urquiza y Huracán.

Comentarios

Comentarios